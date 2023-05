La richiesta è UFFICIALE: rinvio a poche ore dal match

La richiesta è ufficiale: il club ha scritto alla federazione per rinviare il match. Ecco quello che sta succedendo proprio adesso

L’emergenza, almeno per quanto riguarda l’OMS, è finita. E l’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri. Ma il Covid colpisce ancora, e in questo caso lo fa in Grecia, al Panathinaikos, che si è visto costretto a chiedere ufficialmente il rinvio del match di domani.

Il club di Atene infatti ha comunicato che all’interno del proprio gruppo squadra c’è stato un vero e proprio focolaio di Coronavirus: in totale sono 24 i positivi di cui 13 calciatori. Ed è per questo che si è chiesto, in maniera ufficiale, lo spostamento del match di domani, domenica 7 maggio, contro l’Olympiakos. Una partita valida per i playoff del campionato greco.

Richiesta ufficiale in Grecia: scoppia il focolaio Covid

Una decisione su questa richiesta da parte della federazione greca arriverà, ovviamente, nella giornata di oggi. “Vi chiediamo di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione con la procedura d’urgenza al fine di prendere una decisione sul rinvio della partita a causa di forza maggiore in quanto ad oggi 14 nostri calciatori e altri 10 componenti della nostra squadra sono già risultati positivi al Covid-19. Si precisa che il tale numero di casi positivi all’interno del gruppo è in costante aumento”.

Un numero quindi che rimane indefinito, che sicuramente potrebbe aumentare nelle prossime ore, e nonostante non ci sia più l’emergenza l’isolamento rimane obbligatorio e questa è evidente che non permette alla squadra della capitale greca di presentarsi al meglio in un match così importante. Non trapela nulla, per ora, su quelle che potrebbero essere le decisioni nel merito. La cosa certa è che la questione è davvero delicata.