Leverkusen saccheggiato prima della Roma: ostacolo Real per Pinto

Calciomercato Roma, Leverkusen saccheggiato prima della gara di Europa League. Ma per Pinto c’è l’ostacolo Real Madrid

Oggi all’Olimpico c’è l’Inter. E sappiamo benissimo che valore ha il match contro la squadra di Inzaghi. Sì, è un vero e proprio spareggio per la Champions League, anche se i giallorossi di Mourinho non ci arrivano ovviamente nel migliore dei modi, visti gli infortuni e soprattutto viste le continue voci che vorrebbero un addio dello Special One ormai vicino.

Poi, giovedì, sempre all’Olimpico, ci sarà la gara d’andata delle semifinali di Europa League contro il Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso – che ieri sera ha perso in casa in Bundesliga – è sicuramente un avversario ostico. E ha giocatori di qualità in rosa. Tant’è che il Mirror, proprio in queste ore, scrive di un forte interesse dello United nei confronti di Frimpong, il terzino destro dei tedeschi che, alla fine dell’anno, potrebbe lasciare la Germania.

Calciomercato Roma, anche il Real Madrid su Dalot

E questo cosa interessa alla Roma? Interessa, perché un possibile innesto del genere potrebbe dare un via libera importante a Pinto. Il nome di Dalot infatti, nonostante in questo momento sia un poco più saldo lì in Inghilterra, circola dalle parti di Trigoria sin dalla scorsa estate. Il portoghese, che conosce la Serie A visto il suo passato al Milan, è stato accostato ai giallorossi in diverse occasioni. Anche se dalla Spagna, rilanciano anche un interesse del Real Madrid.

Il terzino infatti, che può giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe nella lista dei desideri di Ancelotti per la prossima stagione. Quindi, un colpo per i giallorossi tutt’altro che semplice e tutt’altro che facile. Di certo c’è, che qualora Mourinho dovesse rimanere sulla panchina della Roma come tutti vorremmo, sarebbe di certo assai più semplice pensare a colpi del genere. Ma adesso testa alla partita e agli obiettivi da prendere subito. Poi arriverà anche il tempo del mercato.