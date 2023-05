Mourinho via dalla Roma: “È ufficiale”

Mourinho via dalla Roma, il direttore del Corriere dello Sport, Zazzaroni, non ha orma nessun dubbio sul futuro dello Special One

A pochissimi minuti dall’inizio del match contro l’Inter – qui le formazioni ufficiali della sfida – il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato ai microfono di Radio Deejay di quello che, secondo lui, sarà il futuro di Mourinho. E non ci sono buone notizie per i tifosi giallorossi. Il giornalista, che ha scritto anche un libro sullo Special One, ha parlato in questo modo.

“Andrà via dalla Roma, è ufficiale. Oggi spero che lo stadio gli tributi un grande saluto e che lo faccia commuovere. Sono successe cose, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui. I Friedkin non parlano, se emerge qualcosa vuol dire che siamo messi male: se qualcuno della società dice che i Friedkin non gradiscono Mourinho vuol dire che è gente pericolosa”.

Mourinho via dalla Roma, Zazzaroni non ha dubbi

Insomma, il momento è critico. E secondo Zazzaroni di dubbi ormai non ce ne stanno. Mourinho lascerà la Roma alla fine della stagione. E a quanto pare il futuro non deriva dal risultato che arriverà in questa annata. Né la qualificazione alla Champions e nemmeno una difficile vittoria dell’Europa League potrebbero far cambiare idea al tecnico. Che avrebbe preso questa decisione.

La sfuriata di Monza, dove c’è stata una presa di posizione anche nei confronti della società, ha lasciato il segno. Ma il problema, probabilmente, lo Special One, lo sentiva dentro da tempo. Da queste parole, dette da uno che conosce bene il tecnico e su questo davvero ci possono essere pochi dubbi, non ci sono davvero speranze di vedere ancora il tecnico in sella alla Roma il prossimo anno. E tutte quelle voci che lo hanno visto, tra le altre, anche chiudere il contratto della sua casa per avvicinarsi a Trigoria – almeno così si diceva – vanno a farsi benedire. Momento caldissimo, a pochi minuti dal fischio d’inizio di una partita decisiva per il futuro della Roma e per la prossima stagione dei giallorossi.