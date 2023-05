Formazioni ufficiali Roma-Inter: attacco rivoluzionato

Formazioni ufficiali Roma-Inter: Mourinho in emergenza ha scelto in questo modo. Ecco l’undici che affronta la truppa di Inzaghi

Partita fondamentale per la Roma. In quello che è un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla Champions League. I giallorossi non ci arrivano nel migliore dei modi, e lo sappiamo. Non solo per quelle che sono le defezioni che Mourinho deve affrontare, ma anche per quelle che sono state le parole del tecnico dopo la gara contro il Monza, che hanno messo in subbuglio l’ambiente.

Vabbè, questo è un discorso che verrà affrontato con i tempi giusti, a bocce ferme, e alla fine dell’annata. Quando i giochi saranno fatti. E tutti speriamo che la Roma possa aver aggiunto quegli obiettivi prefissati all’inizio della stagione. Intanto, ora, il presente dice che c’è da affrontare una partita contro una squadra che è in forma, che viene da tre vittorie di fila in campionato, ma che mercoledì sera dovrà affrontare il Milan nella semifinale di Champions League. Sì, forse un poco il pensiero dei nerazzurri è a quel match. Ma anche la Roma giovedì sera ospita il Leverkusen all’Olimpico.

Formazioni ufficiali Roma-Inter

Bene, preambolo fatto, adesso è il momento di andare a vedere le scelte fatte della Special One che non può contare su Smalling, Llorente, Celik e Kumbulla in difesa. Questo è il reparto maggiormente colpito tra squalifiche e infortuni. Emergenza vera.

Intanto la scelta in attacco: non c’è Abraham. Al suo posto è stato scelto Belotto che sarà supportato da Pellegrini. La Roma scenderà in campo con il 3-5-2. Rui Patricio in porta, con difesa a tre confermata: Mancini, Cristante abbassato e Ibanez. Zalewski da un lato e Spinazzola dall’altro, mentre vengono confermate la anticipazioni di qualche ora fa con Camara titolare. Matic e Bove completano il reparto.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.