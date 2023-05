Roma-Inter, formazioni stravolte: Mourinho ha scelto lui

La Roma si prepara all’odierna sfida contro l’Inter, decisiva per la Champions. Mourinho sorprende a centrocampo: la scelta inattesa.

Per discutere del futuro di José Mourinho, tornato quanto mai in bilico, ci sarà tempo più avanti. Oggi, infatti, la Roma affronterà un match cruciale nella corsa verso un piazzamento in zona Champions League: alle 18 allo stadio Olimpico arriverà l’Inter, risalita al quarto posto grazie alle 3 vittorie consecutive rimediate ai danni dell’Empoli, della Lazio e del Verona.

Un match di fondamentale importanza per José Mourinho e Simone Inzaghi. I quali, nelle 5 partite che mancano alla conclusione della Serie A, dovranno cercare di limare al massimo gli scivoloni ed ottenere più successi possibili per strappare il pass valido per la competizione europea. I due tecnici arrivano alla sfida in questione con umori diametralmente opposti. Quello nerazzurro, ad esempio, ha rimesso in carreggiata la propria squadra mettendo a tacere le voci relative ad un possibile addio anticipato.

Nella partita odierna potrà disporre dell’intera rosa (ad eccezione degli infortunati Milan Skriniar, Robin Gosens e Danio D’Ambrosio) e punta a proporre il tandem offensivo composto da Joaquin Correa Romelu Lukaku. Il mister originario di Setubal invece, nel frattempo scivolato al settimo posto a -2 dai rivali, dopo il pareggio sul campo del Monza ha attaccato frontalmente il proprio club sottolineando la poca profondità del gruppo a sua disposizione. La lunga lista degli indisponibili, inoltre, lo costringerà a far fronte ad una vera e propria emergenza e studiare una nuova formazione titolare.

Roma, Mourinho punta su Camara

Diversi i dubbi che Mou proverà a sciogliere nel tempo ancora a disposizione. Possibile, in tal senso, l’arretramento al centro della difesa di Bryan Cristante al posto di Chris Smalling (l’inglese punta a rientrare giovedì con il Leverkusen). A centrocampo, invece, appare certo l’impiego di Mady Camara.

L’indiscrezione, riportata su Twitter dal giornalista di ‘Sky Sport’ Angelo Mangiante, rappresenta una vera e propria sorpresa visto che il centrocampista guineano, nelle ultime settimane, era quasi sparito dai radar giallorossi. La sua ultima presenza dal primo minuto risale al 13 novembre. Da quel momento in poi si è sempre accomodato in panchina, trovando poco spazio nelle sfide successive. Ora, invece, ecco la nuova chance. Mourinho, per continuare a cullare il sogno di conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions, avrà bisogno anche di lui.