Mourinho e l’addio alla Roma: “Non è ancora finita”

In questi giorni si è parlato molto del futuro di Mourinho sulla panchina della Roma, che non sembra più così roseo come sembrava

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma non sembra più così sicuro come prima. Il tecnico portoghese, infatti, qualche settimana fa sembrava sicuro della sua permanenza e le nuvole che si erano create sopra di lui sembravano diradarsi. Adesso, invece, si sono fatte più fitte e comincia a prendere piede l’idea che dalla prossima stagione possa esserci qualcun altro al poto dello Special One.

A rendere ancora più complicata la situazione sono state tutte quelle squadre che hanno cercato l’allenatore di Setubal nei mesi scorsi. A partire dalle ultime battute del 2022, Brasile e Portogallo hanno cercato di convincere José ad accettare la loro proposta in seguito all’eliminazione dal Mondiale. Uscire in quel modo non è piaciuto alle due Federazioni, che hanno pensato al tecnico giallorosso per cominciare un nuovo ciclo. Neanche la proposta del doppio incarico, però, ha convinto Mourinho ad abbandonare la Capitale.

Un attaccamento importante, che lo ha portato a rifiutare una proposta importante come quella arrivata dall’Arabia Saudita. La Federcalcio del Medio Oriente, infatti, aveva offerto a José un biennale per un totale di 120 milioni, con la possibilità di incassarne la metà e di rescindere dopo un anno. Se avesse accettato, poi, avrebbe potuto decidere se allenare la Nazionale, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, o l’Al-Ahly.

Mourinho e l’addio alla Roma: “Parecchie nuvole, ma nessuna certezza”

Un ingaggio faraonico, che ha fatto tremare le gambe a chiunque lo abbia letto. Infine, sulle tracce del portoghese c’era anche il Chelsea, che ha pensato a un terzo ritorno dopo la brutta parentesi con Graham Potter. Insomma, le pretendenti al tecnico non mancano e i Friedkin devono decidere cosa fare.

In queste ultime ore, invece, era circolata la voce di un suo addio sicuro, mentre una smentita è arrivata da Augusto Ciardi. Il giornalista sportivo ha affermato su Twitter: “Non è il momento del massimo feeling, non è il momento per avere certezze sulla permanenza, Ma come non era vero qualche settimana fa che sarebbe restato al 100% con o senza rinnovo, non è per niente certo che sia finita al 100%“. Un’affermazione importante che lascia aperto qualsiasi scenario per lo Special One, che è concentrato sul finale di stagione.