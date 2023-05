Voti Roma-Inter 0-2, doppio flop clamoroso: c’è anche un tre

Voti e pagelle di Roma-Inter: due errori clamorosi spianano la strada ai nerazzurri, che grazie alle reti di Dimarco e Lukaku espugnano l’Olimpico.

Una buona Roma si deve inchinare gli errori evidenti di due singoli. I giallorossi perdono lo scontro diretto con l’Inter ma non escono affatto ridimensionati dal confronto dell’Olimpico, avendo tenuto testa per larghi frangenti della manovra agli uomini di Simone Inzaghi. A decidere la contesa, però, sono state le reti di Dimarco e Lukaku, che regalano ai meneghini tre punti molto importanti.

Errori dei singoli, dicevamo. Già, perché sia in occasione del primo gol che nell’azione che ha portato al sigillo definitivo di Lukaku, la retroguardia giallorossa si è resa protagonista di letture difensive individuali piuttosto discutibili. Spinazzola, infatti, si è perso Dumfries nell’azione che ha portato alla rete di Dimarco, facendosi beffare dall’olandese che ha poi confezionato l’assist per il compagno. Ancor più grave l’errore di Roger Ibanez, che ha letteralmente regalato la palla a Lautaro Martinez: un “infortunio” che ha deciso la sfida, un’ingenuità clamorosa che di fatto ha anestetizzato la reazione della Roma che comunque non è mancata. Sugli scudi in particolare il centrocampo: sia Pellegrini che Matic si sono rivelati assolutamente preziosi in entrambe le fasi. Il Capitano è andato vicino al gol in un paio di circostanze con conclusioni importanti, dando sempre l’impressione di pulire il gioco con qualità, tecnica e fantasia. Matic baluardo: il serbo è un gigante e non soffre mai né Calhanoglu (che avrebbe meritato il giallo in più di un’occasione) né Barella.

Voti Roma-Inter 0-2, Ibanez horror: Spinazzola e Camara flop

Camara poco convincente. Poco propositivo in fase di impostazione, il centrocampista di Mou non solo si è divorato un’occasione gigantesca che avrebbe potuto riaprire la contesa, ma nel complesso ha sbagliato tanti, troppi palloni.

Poco pulito e mai incisivo, Camara ha perso un paio di duelli sanguinosi che hanno spianata tracce importante per gli avversari. Belotti ha dato tutto, ma ancora una volta in zona gol non è riuscito ad essere incisivo: positive le prove di Mancini e Cristante, che non soffrono più di tanto i duelli fisici con Lukaku e Lautaro.

Ciò che è mancato alla Roma è stata soprattutto la capacità di finalizzare le diverse occasioni che comunque i padroni di casa sono stati in grado di ritagliarsi. Belotti flop, Dybala ha provato a svariare molto con la sua solita qualità ma il risultato vedeva l’Inter già in doppio vantaggio. Roma che comunque esce a testa alta, altissima: salutata dagli applausi del proprio pubblico e da un José Mourinho che al triplice fischio ha chiamato a raccolta tutto il gruppo, facendo quadrato.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 3; Zalewski 5.5 (’94 Pisilli), Camara 4 (’94 Tahirovic), Matic 6.5 (’94 Missori), Bove 6.5 (’72 Dybala 6), Spinazzola 4.5; Pellegrini 6.5, Belotti 5 (’75 Abraham 5.5).