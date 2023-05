Calciomercato Roma, lo hanno già cacciato: Pinto sfida la Juve

Calciomercato Roma, lo hanno già cacciato e possibilità di reintegro non ce ne stanno. Tiago Pinto sfida la Juventus per il colpo in Premier

Ha ventuno anno. Ha un contratto fino al 2025. Non gioca da gennaio per via di alcuni problemi personali – accuse poi che sono state ritirate – e si allena da solo da un poco di tempo a questa parte. La cosa certa è che lui non rientra più nei piani del Manchester United. Che cercherà di cederlo in qualche modo, anche in prestito a quanto pare secondo quanto spiegato dal Sun.

E il futuro di Greenwood, attaccante esterno dei Red Devils potrebbe essere in Italia. O in Turchia, sottolineano dall’Inghilterra. E si parla anche di un importante interesse della Roma, che potrebbe cercare di dare un’opportunità al giocatore che in questo momento come detto è fuori da ogni possibilità di tornare dentro il gruppo di Ten Hag. Non è facile, a quanto pare. Non è per nulla facile soprattutto per un motivo in particolare. In Italia non solo i giallorossi si sarebbero mossi, ma lo starebbe facendo con particolare interesse soprattutto la Juventus che vorrebbe sfruttare il fattore Pogba per prendere il giocatore.

Calciomercato Roma, la situazione Greenwood

Quindi, ricapitolando: la Juventus in questo momento sembra in vantaggio e anche il Milan, così come confermano sempre dall’Inghilterra, ha gli occhi sul giocatore che ormai dalla sua sa di aver chiuso in anticipo la sua carriera allo United.

Trapela, inoltre, che lo stesso Greenwood abbia l’intenzione di abbassarsi l’ingaggio – 75mila sterline a settimana in questo momento – per tornare a giocare. E questo ovviamente è un punto a suo favore, visto che a queste cifre nessuno lo potrebbe prendere in Italia. Insomma, la Roma si muove per la prossima stagione guardando in Premier League e soprattutto guardando a quegli elementi che sono esuberi e nel campionato inglese ce ne stanno parecchi che potrebbero davvero fare al caso dei giallorossi.