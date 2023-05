Colpo di scena Roma-Milan: “Offerta ufficiale imminente”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra potrebbero aprire nuovi scenari e schiarire i dubbi sul suo futuro. Giallorossi e rossoneri KO.

Archiviata la sfida contro l’Inter, per la Roma di José Mourinho è già tempo di proiettare le proprie attenzioni ai prossimi impegni in Europa League e in Serie A. Il tecnico portoghese dovrà fare nuovamente di necessità virtù, alla luce della grande emergenza che sta debilitando l’organico a disposizione dello Special One. Il mese di maggio, però, è importante anche per programmare le mosse in vista di una prossima sessione di calciomercato nella quale Tiago Pinto vuole rinforzare l’organico giallorosso con acquisti mirati.

Nella sventagliata di profili finiti nei dossier degli uomini mercato della Roma impossibile non menzionare quello che porta ad Ivan Fresneda. Lo spagnolo classe ‘2004 piace e non poco ai giallorossi, che nelle scorse settimane ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il laterale iberico di proprietà del Real Valladolid, però, fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa, che in un modo o nell’altro hanno lanciato segnali di apprezzamento, sondando la situazione. In Serie A l’ultimo club a muoversi per Fresneda è stato il Milan, anche perché i rossoneri sono alla ricerca di un vice Calabria importante, dopo il fallimento dell’esperimento Dest.

Calciomercato Roma, Arsenal-Fresneda: le ultime dall’Inghilterra

La partita è ancora aperta e potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Sotto questo punto di vista occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, nei prossimi giorni l’Arsenal potrebbe far saltare il banco, formalizzando un’offerta ufficiale per Fresneda. I Gunners, da tempo sulle tracce del classe ‘2004, vorrebbero forzare i tempi per chiudere i giochi e regalare ad Arteta un rinforzo da tempo invocato.

Negli ultimi giorni anche il Borussia Dortmund ha mosso passi concreti per l’acquisto di Fresneda, pur non affondando con decisione il colpo. Accostato anche ad altri club in Premier League, il terzino spagnolo farà ancora parlare di sé, scatenando molto verosimilmente un’asta alla quale i club italiani farebbero fatica a partecipare. L’Arsenal, comunque, non vuole perdere altro tempo e cercherà di affrettare il da farsi. Staremo a vedere cosa succederà.