La Roma ha perso, Mourinho ha vinto: doppia mossa e Friedkin all’angolo

La Roma ha perso, Mourinho ha vinto: la doppia mossa dello Special One mette i Friedkin all’angolo. E i tifosi hanno deciso

Ancora una volta Mourinho si è dimostrato per quello che è: uno che riesce sempre a trascinare la folla, la squadra, a portare tutti dalla propria parte. Nonostante la sconfitta di ieri contro l’Inter che ha di fatto quasi totalmente tolto la Roma dalla corsa Champions League – con tutti gli infortuni che ci sono è davvero difficile riuscire a piazzare una rimonta – il portoghese ha vinto di nuovo.

I tifosi si sono schierati dalla sua parte. Con quel coro in mezzo alla partita mentre la squadra soffriva. E si sono schierati anche con la squadra visto che, fino alla fine, dalla Sud è arrivato un coro che spingeva o cercava di farlo Pellegrini e compagni. Una situazione che mai si era vista, soprattutto in un momento così complicato. Così difficile da superare e con una semifinale alle porte. Insomma, Mourinho ha vinto.

La Roma ha perso ma Mou ha vinto, i Friedkin avvisati

E il monito ai Friedkin è arrivato. Conviene alla proprietà americana, che ha sempre ascoltato la piazza, lasciare andare via uno come lo Special One? No, non conviene proprio, perché il popolo giallorosso si è schierato al fianco del proprio condottiero che anche ieri, sia durante il match che alla fine, ha mandato un doppio segnale ai texani.

E non solo, anche a Pinto. Il primo è arrivato quando in campo, nel recupero, sono stati mandati tre ragazzini di belle speranze. La rosa della Roma è ridotta all’osso e lo Special con la tripla sostituzione lo ha fatto capire. Lui il suo lo ha fatto, un miracolo fino al momento, visto che comunque la sua squadra rimane in corsa per tutto a maggio. E non era semplice. E poi, un altro, alla fine del match: la truppa giallorossa tutta attorno al proprio condottiero prima di prendersi l’applauso della Sud nonostante la cocente delusione. E anche sui social ovviamente sono tutti con il tecnico. Che deve rimanere a Roma. Ad ogni costo.

I Friedkin sono stati sempre bravi ad “ascoltare” la piazza.

Se fosse in loro ci penserei bene prima di lasciar andare via Mourinho dalla @OfficialASRoma — Marco Esposito (@betman) May 6, 2023

Le carte sono state scoperte: #Mourinho si aspettava totale supporto dalla società,non sul mercato,su quello era tutto chiaro, bensì sulla battaglia atavica della nostra @OfficialASRoma contro i poteri. Si è sentito solo per questo. Ora sta ai #Friedkin dimostrare che non lo è!! — Jacopo (@tjbrunet) May 6, 2023