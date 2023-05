Mourinho senza pace, la squalifica è un caso: duro comunicato ufficiale

Mourinho ancora al centro delle polemiche e scoppia il caso squalifica: contro l’allenatore della Roma arriva un duro comunicato ufficiale

José Mourinho non sarà mai un allenatore come gli altri. Ad oggi lo potremmo collocare senza alcun dubbio tra i migliori, nonché più iconici manager dell’era moderna, ma gli incredibili risultati da lui raggiunti sono solo la punta dell’iceberg.

Sin dai suoi primi anni da allenatore dimostrò di avere qualcosa di “speciale”, non a caso infatti il soprannome “Special One”. Al suo arrivo in Italia alla guida dell’Inter fece subito colpo con la stampa, interagendo con i giornalisti in un italiano perfetto che lasciò tutti di stucco, ma i risultati sul campo furono ancora più sorprendenti.

Il portoghese riuscì non solo a vincere la Champions con i nerazzurri, ma riuscì anche a conquistare uno storico triplete, che ancora oggi viene festeggiato dai tifosi interisti, ma probabilmente il meglio di sé Mourinho lo ha fatto vedere proprio a tu per tu con i giornalisti, regalando perle che sono entrate di diritto nella storia del nostro calcio.

La personalità sopra le righe del tecnico portoghese lo ha portato spesso a scontrarsi con arbitri e addetti stampa, cosa che di recente ha portato delle conseguenze per il tecnico portoghese.

Mourinho nell’occhio del ciclone, scoppia il caso squalifica: il comunicato ufficiale

In settimana il pareggio esterno contro il Monza aveva fatto infuriare José Mourinho che nel post partita aveva usato parole molto pesanti verso il direttore di gara Chiffi: “Il peggiore che abbia incontrato in carriera: tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero, sensibilità zero. Purtroppo la Roma non ha la forza per dire: noi questo arbitro non lo vogliamo, mentre altri club lo fanno. Sono entrato in campo con un microfono e ho registrato tutto per proteggermi”.

Le sue parole non sono passate inosservate, infatti il presidente dell AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) è intervenuto contro José Mourinho, difendendo l’arbitro Chiffi. La questione però non è finita qui, infatti il tecnico portoghese ha prontamente risposto alle parole del presidente, facendo un riferimento non troppo velato a una squalifica del suo passato: “Ulivieri mi attacca e difende Chiffi, ma è uno condannato per scommesse”.

Queste parole hanno scatenato la reazione di Renzo Ulivieri, che ha risposto all’allenatore con un duro comunicato relativo a quella squalifica, rilasciato sul portale ufficiale dell’AIAC

La nota si divide in 3 punti fondamentali: Primo: in Italia è ancora rimasta democrazia, infatti per l’incarico di presidente Aiac, ruolo per altro non retribuito, si viene eletti dagli stessi allenatori, e non nominati dall’alto.

Nel secondo punto il presidente torna a difendersi sulle accuse di calcioscommesse, citando la sentenza del giugno 1988, che gli riconosceva “l’illecito consumato in sua assenza e a sua insaputa…”

Il comunicato si chiude con l’ennesima frecciatina verso l’allenatore della Roma, sulla nota si legge infatti: ” Tornando a Mourinho, concordo pienamente con le sue conclusioni: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro».