Roma, incubo infortuni: fissata la data dell’intervento chirurgico

Roma, l’emergenza infortuni non sta dando pace a Mourinho in questo finale di stagione: è già stata fissata la data dell’intervento chirurgico.

In estate molti addetti ai lavori si erano sbilanciati favorevolmente sulla Roma di José Mourinho. Con l’acquisto di Dybala e Wijnaldum la squadra sembrava poter fare finalmente quel salto di qualità che serviva per entrare tra le prime quattro, ma purtroppo (almeno per ora) così non è stato.

Quella che sembrava una rosa coperta in tutti i reparti ha cominciato con il passare del tempo a mostrare delle lacune, a causa di alcuni giocatori che non hanno avuto il rendimento aspettato, ma spesso anche a causa di una mancanza di concentrazione nei momenti cruciali delle partite.

Quello che però potrebbe veramente aver condizionato questa stagione sono gli infortuni. Tanti, troppi infortuni, più o meno gravi che hanno privato Mourinho dei suoi uomini migliori in momenti fondamentali del campionato, in particolare proprio Dybala e Wijnaldum che hanno saltato gran parte della stagione a causa di una precaria condizione fisica dell’argentino e della tibia rotta per l’olandese.

In questo finale di stagione però gli infortunati sono cresciuti in modo esponenziale, tanto da far ritrovare il tecnico portoghese con gli uomini contati in molti reparti, un calciatore in particolare sarà costretto a stare a lungo lontano dal rettangolo di gioco, a causa dell’imminente intervento chirurgico che lo aspetta.

Roma, Mourinho con gli uomini contati: il calciatore dovrà operarsi

La lista degli infortunati della Roma si allunga ad ogni nuova partita. Un finale di stagione condizionato dagli infortuni, in cui i giallorossi rischiano di ritrovarsi fuori da tutto, quarto posto ed Europa League, e che rischia di ritardare il processo di crescita ideato dai Friedkin.

Tra i tanti calciatori costretti ai box ci sono infortuni più o meno gravi, su tutti però spicca il nome di Marash Kumbulla. Per il difensore albanese la stagione è purtroppo finita in anticipo e c’è ora la data dell’intervento chirurgico, come riportato dal giornalista Filippo Biafora su Twitter:

“Marash Kumbulla sarà operato martedì dopo aver riportato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento chirurgico sarà effettuato presso la clinica La Madonnina: il rientro sarà fissato nella prossima stagione”.