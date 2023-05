Serie A, denuncia e inchiesta immediata FIGC: coinvolti anche Rocchi e Orsato

Denuncia e nuova indagine in Serie A: la procura della FIGC nuovamente al centro di lavori e attenzione. Ecco cosa sta succedendo.

Ha del clamoroso quanto emerso nel corso di questi minuti relativamente al mondo sportivo e, in particolar modo, della nostra Serie A. In una fase in cui il campionato risulta vivissimo e, prima posizione a parte, ancora tutto da scrivere, quanto riferito potrebbe generare non poche attenzioni e ripercussioni nel prossimo futuro. Proprio mentre il Napoli saluta e festeggia il terzo scudetto conquistato davanti ad un Maradona gremito, infatti, la Serie A sembra poter andare incontro ad una fase in cui non poche novità potrebbero registrarsi.

Più in generale, abbiamo fin qui assistito ad una parentesi molto particolare da un punto di vista giudiziario, oltre che sportivo. Al di là dei tanti e tristi episodi avvenuti in campionati minori, laddove si sono registrate risse o spiacevoli situazioni con conseguenze immediate quanto importanti, ha fin qui generato grandissima attenzione la questione Juventus, unitamente a quanto verificatosi in casa Reggina, giusto per fare qualche esempio.

Denuncia e indagine aperta dalla FIGC: coinvolti anche Orsato e Rocchi

Quanto accaduto alla Vecchia Signora ha certamente del singolare e dell’inatteso, come emerso anche dai cambiamenti endogeni al mondo bianconero e l’imposizione di una penalizzazione che sarebbe però stata revocata qualche mese dopo la sua attuazione. In attesa di comprendere eventuali evoluzioni legate al mondo Juventus e ricordando delle importanti conseguenze che le ripercussioni bianconere potrebbero avere su tutta la Serie A, riferiamo il clamoroso aggiornamento riportato da Ansa.

Questo cade in un momento molto particolare anche in casa Roma, laddove, al di là dei tristi risultati delle ultime settimane, si è assistito anche ad importanti e gravose esternazioni di mister Mourinho, il quale dopo Monza aveva palesato il proprio dissenso per la gestione della partita da parte di Chiffi, rispondendo poi ieri sera alle critiche di chi avesse commentato con disprezzo le sue esternazioni sul fischietto di Padova.

Proprio sul fronte arbitrale, seppur con uno slegamento dal mondo Roma e da qualsiasi squadra in particolare per il momento, la su citata fonte ha parlato dell’apertura di un’inchiesta da parte d ella FIGC. Questo in seguito alla denuncia del guardalinee Pasquale De Meo relativa ai comportamenti del responsabile della Can A e B, Gianluca Rocchi. Coinvolti anche gli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri.

De Meo avrebbe avuto confronti con Rocchi, Orsato e Valeri in seguito alle critiche da lui messe a verbale nei confronti dei vertici Aia in seguito a Milan-Empoli dello scorso 7 aprile. Il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo per analizzare la vicenda.