Mazzata Juventus: UFFICIALE, le motivazioni della sentenza

Da pochi istanti sono state pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport a proposito della sentenza Juventus: il comunicato UFFICIALE.

La sconfitta patita in casa contro l’Inter ha inevitabilmente complicato la corsa Champions della Roma. I giallorossi, infatti, saranno costretti a fare di necessità virtù e a trovare nuova linfa in un rush finale che si preannuncia assolutamente al cardiopalma. Colpo grosso, invece, da parte della Juventus, che al Gewiss Stadium di Bergamo è riuscita ad incamerare tre punti che hanno proiettato la compagine di Allegri al secondo posto in classifica.

In casa bianconera, però, a tenere banco è anche la questione extra-campo. Dopo la decisione da parte del Collegio di Garanzia del Coni che ha portato all’annullamento con rinvio a giudizio della sentenza sul caso plusvalenze, c’era molta attesa per capire quali sarebbero state le motivazioni della stagione. Proprio in questi istanti sono state pubblicate le motivazioni del verdetto dello scorso 19 aprile. Nelle 75 pagine del documento, si evince come anche il Collegio del Coni abbia definitivo solido l’impianto accusatorio, continuando a contestare l’articolo 4. Ragion per cui alla Juventus dovrebbe essere comminata una nuova penalizzazione, con la sentenza della Corte Federale d’Appello che si materializzerà entro i prossimi 30 giorni.

Juventus, UFFICIALE: pubblicate le motivazioni della sentenza Coni

Ecco la parte iniziale del comunicato delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni a proposito dell’annullamento della sentenza con annesso rinvio a giudizio:

Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli – Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate.

PER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO, CLICCA QUI –> MOTIVAZIONI SENTENZA CONI