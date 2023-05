Mourinho pensa al futuro, le parole dopo Roma-Inter. “Ecco cosa vorrei”

Roma, il discorso di Mourinho dopo la sconfitta con l’Inter. Presa di posizione chiara e precisa dello Special One.

Ci sono momenti di estrema delicatezza e difficoltà destinati ad avere un peso e un impatto di non poco conto sul cammino di chi li vive. Nel calcio, come nella vita, la grande discriminante è però rappresentata dalla capacità con la quale si riesce ad affrontare parentesi di inflessione e asperità, da affrontare sempre con la massima consapevolezza nei propri mezzi e con l’obiettivo principale di mantenere un’unità e una compattezza con sé stessi e con chi si trovi ad affrontare insieme a noi parentesi non proprio amene.

Lo sanno bene i tifosi della Roma e, più in generale, un mondo giallorosso che vive da almeno due settimane a questa parte un vero e proprio incubo sul fronte degli infortuni, rivelatosi fin qui non poco in grado di impattare sulle scelte del mister e, più in generale, sull’andamento di una squadra costretta agli straordinari per provare ad affrontare degnamente questo spezzone finale di stagione. Al netto delle difficoltà incontrate sul campo, la Roma sta palesando però anche questa volta una grande compattezza, nel nome di una coesione garantita da quel faro Mourinho intorno al quale tifosi e giocatori si stanno da tempo stringendo.

Roma, Mourinho e i consigli alla Primavera dopo la sconfitta con l’Inter: “Sarà diverso”

L’immagine successiva allo scacco con l’Inter ha parlato infatti in modo chiarissimo, con una Curva Sud unica nella sua imperitura manifestazione d’amore che, sulle note di un coro che evoca ricordi belli e meno belli, ha palesato per l’ennesima volta grande vicinanza ai giocatori e al mister. Prima dell’abbraccio simbolico alla propria gente, la squadra si è radunata intorno allo Special One, dal quale sono arrivate indicazioni e moniti di unità e compattezza da seguire anche in una parentesi così delicata.

La grandezza e lo spessore di un personaggio come il portoghese non merita certamente di ulteriori conferme ma, se necessarie, non scappi quanto rivelato da “Il Corriere dello Sport”. Sulle colonne del quotidiano sportivo è stato infatti riportato uno spezzone importante del discorso speso dal tecnico della Roma ad alcuni ragazzi della Primavera all’indomani della sconfitta contro Inzaghi, in occasione della sfida al Tre Fontane contro la Fiorentina.

“Vorrei vedere più intensità e ritmo, con più aggressività per superare la difesa della Fiorentina. Il secondo tempo sarà diverso, credo nella vittoria”. Il risultato è alla fine arrivato, con un ribaltone che ha portato i giallorossi sul 2 a 1. Al termine della gara, Mourinho ha fatto osservare poi a Keramitsis di aver sbagliato la scelta dei tacchetti. Poco dopo ha commentato la prestazione con Guidi e capitan Faticanti. commentare la prestazione con Guidi prima di parlare qualche minuto con capitan Faticanti.

Ennesimo atto di immensità di un personaggio che, almeno fino a fine stagione, sta dimostrando di voler continuare a pensare unicamente alla realtà capitolina, coccolando e plasmando quei “giovanotti” di una Roma che per essere “bella”, forse, non può prescindere ancora dal suo carisma.