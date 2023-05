Mourinho, Roma-Bayer è l’ultima partita: addio “anticipato” del portoghese. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni

Giovedì ormai è alle porte. Si vede. Tre giorni mancano alla partita più importante della stagione per la Roma. E quella contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, almeno secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe essere l’ultima apparizione all’Olimpico di Mourinho come tecnico della squadra giallorossa.

Non perché potrebbe abbandonare prima della chiusura ovviamente. Ma perché il futuro non è del tutto deciso e non si conosce con certezza e, inoltre, sullo Special One pende sicuramente la possibilità di una lunga squalifica in campionato per quelle che sono state le sue dichiarazioni alla fine della gara pareggiata contro il Monza nel cuore della scorsa settimana.

Mourinho, ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane

Sì, in conferenza stampa, Mourinho ha detto di essere andato in panchina con un microfono per difendersi. “L’indagine sul microfono con registratore che lui stesso ha confessato di aver nascosto addosso durante la partita contro il Monza, può diventare il mezzo per imporgli uno stop pesante. Che potrebbe chiudere anticipatamente il suo campionato. Considerato che l’eventuale finale di Europa League si giocherebbe a Budapest, vorrebbe dire non poter più sedere sulla panchina della Roma”.

Questo si legge sul sito del quotidiano, una situazione che quindi è ancora sub iudice – è stata aperta un’inchiesta dalla Procura Federale – che potrebbe portare, come conseguenza, ad una squalifica dell’allenatore giallorossa. Si spera ovviamente che non si arriverà a questo punto, ma senza dubbio dopo il saluto alla curva dopo la gara contro l’Inter il futuro sembra essere decisamente assai più lontano da Trigoria.