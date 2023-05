Mourinho-Ulivieri, squalifica e nuovo annuncio: “Lo avevo già segnalato”

Botta e risposta con Mourinho: arriva il nuovo annuncio dopo le parole spese dal mister della Roma in seguito alla sconfitta contro l’Inter.

Si stanno rivelando settimane molto intense e particolari queste che separano la squadra giallorossa dalla chiosa di una stagione che ha fin qui fatto registrare alti e bassi e, per il momento, un’incertezza relativamente a quello che sarà il piazzamento finale da parte di Pellegrini e colleghi. Come annunciato su Instagram dallo stesso numero 7, è questo il momento di restare uniti e compatti, tenendo ben saldo il pensiero su un corpo di impegni che possono rivelarsi ancora importanti e decisivi per i responsi di fine anno.

Il momento attuale, ad ogni modo, resta non brillantissimo, alla luce di una serie di delusioni arrivate sul campo dopo la bella e meritata vittoria contro il Feyenoord. Da quel momento, infatti, Dybala e compagni sono caduti sul campo di Bergamo, ottenendo poi solamente due punti sui nove messi a disposizione dalle partite con Milan, Monza e Inter.

Il trittico di gare lombarde ha comportato non poche difficoltà, acuite certamente da una situazione a livello infermieristico non troppo felice ma divenuta fin qui ulteriore presupposto per garantire vicinanza e compattezza della squadra in una parantesi così delicata.

Squalifica Ulivieri e nuovo annuncio su Mourinho: “Non ho nulla contro di lui”

Le immagini di sabato sera dopo lo scacco targato Di Marco e Lukaku sono emblema di un’unità che le difficoltà attuali non hanno lenito. Da questa bisognerà cercare di ripartire per queste ultime tre settimane di campionato ed Europa League con la consapevolezza che, al netto di difficoltà e asperità, ci sono ancora importanti obiettivi da poter raggiungere.

Il recentissimo passato, però, è stato contraddistinto da una certa attenzione nei confronti della Roma e, soprattutto, di Mourinho per le esternazioni arrivate dal tecnico giallorosso. Dopo aver preso una posizione molto ferma rispetto alla bravura e alla gestione di Chiffi, il tecnico si era detto “felice” per le esternazioni arrivate nei suoi confronti da chi “è stato squalificato per scommesse per 3 anni”.

Pur senza esplicitazioni dirette, le parole di José si è compreso essere rivolte al Presidente dell’assoallentaori, così intervenuto nuovamente sulla vicenda alla trasmissione “Radio anch’io Lo Sport” di Radio Rai. “Avevo segnalato il gesto di Mourinho di fermare i tifosi contro Stankovic come un gesto importante. Da parte mia non c’è nulla verso di lui. Entrando in campo ha creato un ambiente ancora peggiore di quello che è, io avevo segnalato questo aspetto e lui ha risposto. Ieri ho fatto un comunicato morbido e di chiarimento. Non lo conosco direttamente, ma ho chiesto di lui ai suo ex giocatori che hanno frequentato il corso di Coverciano come Cambiasso e Materazzi. Tutti me ne hanno parlato in termini eccezionali“.