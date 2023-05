Roma-Bayer Leverkusen, le ultime da Trigoria: recuperano in due

Roma-Bayer Leverkusen: le ultime da Trigoria. La formazione giallorossa è tornata ad allenarsi dopo la gara contro l’Inter

Sarà la partita più importante della stagione. La partita che, per come si è messa la classifica, potrebbe decidere le sorti della Roma. Giovedì sera all’Olimpico arriva il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, per il primo round della semifinale di Europa League.

E oggi la Roma – in attesa anche della conferenza stampa di Mourinho che mercoledì ci sarà per ovvi motivi – si è ritrovata a Trigoria, dove ha iniziato a sudare in vista del match. E finalmente ci sono anche delle buone notizie per lo Special One, visto che sia Dybala che Wijnaldum hanno lavorato con il resto dei compagni. Il primo quindi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro i tedeschi. Il secondo invece potrebbe tornare utile a gara in corso, anche per mettere un poco di benzina nelle gambe per il match di ritorno della settimana prossima.

Roma-Bayer Leverkusen, speranza Smalling

E in vista della partita in Germania del 18 maggio, Mourinho spera di avere a disposizione anche Smalling. Le condizioni del difensore inglese dentro Trigoria vengono monitorate in maniera costante. Di sensibili progressi non ce ne stanno, ma fino a quella data anche il difensore potrebbe essere abile a arruolabile.

Insomma, ripresa delle attività sotto una buona stella dentro il centro sportivo di Trigoria. Anche se, ovviamente, rimangono troppi gli elementi che non sono a disposizione di Mourinho per i prossimi impegni ufficiali. Sì, in difesa Kumbulla ha chiuso in anticipo la stagione così come Llorente, che difficilmente tornerà disposibile. In mezzo al campo adesso si rivede Wijnaldum, ma per mesi è stato ai box. Mentre lì davanti anche El Shaarawy non sarà a disposizione per un poco di tempo. Vedremo comunque se nel corso dei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi. Intanto queste sono le notizie che arrivano oggi.