Stretta di mano con Mourinho: la Roma lo soffia alla Juventus

Calciomercato Roma, la foto postata sul proprio profilo social non lascia spazio a dubbi: intrigo a zero, c’è lo zampino di Mourinho.

Quella che è appena cominciata è una delle settimane più intense per la Roma di José Mourinho. La gara d’andata delle semifinali di Europa League, infatti, si carica di un ruolo specifico non indifferente. Il confronto con il Bayer Leverkusen sarà un banco di prova fondamentale per una squadra che cercherà di buttare il cuore oltre l’ostacolo e giocarsi le sue carte in un rush finale al cardiopalma. Intanto, però, gli spifferi di mercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Negli ultimi giorni il telefono di Pinto è risultato assolutamente bollente. Dopo aver messo la freccia per la definizione dell’affare Aouar, infatti, gli uomini mercato della Roma stanno continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti con cui puntellare l’organico. Uno dei profili maggiormente caldeggiati dai giallorossi è quello di Evan N’Dicka, centrale transalpino classe ’99 in forza all’Eintracht Francoforte, che non rinnoverà il suo contratto con il club tedesco.

Calciomercato Roma, incontro tra Mourinho e i rappresentanti di N’Dicka

Accostato a molti club in giro per l’Europa, il difensore francese è da tempo nel mirino della Roma. Una foto apparsa sul profilo social della Ams Talent Consulting – società che, tra gli altri, cura gli interessi anche di N’Dicka – immortala José Mourinho in compagnia dei rappresentanti del calciatore.

Un indizio che non può passare inosservato e che alimenta inevitabilmente gli spifferi sul futuro del difensore dell’Eintracht, che piace anche ad Inter e Juventus. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, il francese avrebbe esternato definitivamente il suo desiderio di cambiare aria. La volontà è quella di mettersi alla prova in un club che possa esaltarne le qualità e fargli definitivamente spiccare il volo. Nelle ultime settimane anche il Psg e diversi club inglesi come Liverpool e Tottenham avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Con un colpo di reni, però, la Roma è pronta a far saltare il banco, imprimendo la svolta decisiva all’affare. Ricordiamo che l’agenzia in questione “rappresenta” anche