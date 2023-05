Verdetto immediato: UFFICIALE, salta la Roma

La sanzione fa scattare la squalifica: ragion per cui non sarà disponibile in vista della sfida con la Roma. Le ultimissime.

Il tour de force della Roma procede senza soluzioni di continuità. Dopo la sconfitta patita contro l’Inter, gli uomini di José Mourinho dovranno essere bravi a canalizzare tutte le loro energie in vista dell’impegno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, valido per l’andata delle semifinali.

Tuttavia gli ultimi risultati ottenuti in campionato hanno rallentato la corsa Champions della compagine di Mourinho, che domenica sarà atteso dal difficile confronto sul campo del Bologna. Al Dall’Ara i giallorossi se la vedranno con una compagine – quella di Thiago Motta – che vive un periodo di forma assolutamente entusiasmante e che tra le mura amiche ha spesso messo in difficoltà le big. I rossoblu, però, in vista del match contro Dybala e compagni dovranno fare i conti con un’assenza pesante.

Nel corso di Sassuolo-Bologna, infatti, poco prima della mezz’ora è stato ammonito Stefan Posch. L‘austriaco, diffidato, salterà dunque il prossimo impegno di campionato proprio contro la Roma. Notizia da non trascurare, anche perché Posch è stato letteralmente rivitalizzato dalla cura Motta e ha messo a referto ben 5 reti. Tuttavia il difensore non potrà dare il suo contributo contro i giallorossi a causa del giallo rimediato nel primo tempo della gara con il Sassuolo, chiuso sul risultato di 1-1. Alla rete di Berardi, infatti, ha risposto momentaneamente il sigillo di Dominguez che dal limite dell’area di rigore ha lasciato partire un fendente che si è insaccato imparabilmente all’incrocio dei pali.