Bomba prima di Roma-Bayer: i due pupilli tradiscono Mou

Calciomercato Roma, prima del Bayer la bomba che spacca le cose: i due pupilli tradiscono Mourinho

Non solo il match di Europa League di giovedì sera, ma anche un incrocio di mercato che potrebbe essere decisamente importante la prossima stagione. Le voci che arrivano dall’Inghilterra sottolineano come il Bayer Leverkusen possa incrociare di nuovo i giallorossi sul mercato. Cioè, non parlano di un interesse di Pinto, ma sappiamo benissimo che il nome in questione al portoghese piace, e anche tanto, tanto che lo ha trattato e tanto che ad un certo punto sembrava un’operazione fatta.

Invece poi le cose sono andate in maniera diversa e Xhaka, il centrocampista svizzero che piace anche a Mourinho, è rimasto all’Arsenal. Ma adesso il suo addio sembra vicino visto che Arteta ha deciso di prendere Rice per il prossimo anno, quello che dovrà portare i Gunners ancora più vicini al titolo – non sono tagliati fuori ma il City dopo il sorpasso è favorito – e soprattutto dovrà portare la squadra londinese a giocare una buona Champions League, appuntamento che ormai manca da molti anni da quelle parti.

Calciomercato Roma, assalto Bayer per Xhaka

Insomma, un addio di Xhaka adesso sembra quasi logico, visto nella mente del tecnico spagnolo ci sarebbe una vera e propria rivoluzione in alcune parti del campo. E lì, in mezzo al campo, con l’innesto già pronto, lo svizzero sembra essere davvero di troppo. Il Mirror, inoltre, svela che il Leverkusen potrebbe tentare di nuovo un assalto dopo averlo fallito la scorsa estate.

Anche Pinto, vista quella che potrebbe essere la bontà dell’operazione e visto anche che il prezzo del cartellino non dovrebbe essere così proibitivo, potrebbe avere un ritorno di fiamma per il centrocampista così come vi abbiamo spiegato nelle scorse settimane. Anche perché dentro i giallorossi sono diverse le questioni che ancora si devono definire, una su tutte quella di Wijnaldum, in prestito dal Psg, che potrebbe rimanere a Roma ma solo in caso di una decisione di ridimensionamento del suo ingaggio.