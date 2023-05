Calciomercato Roma, addio e “tradimento” in Serie A. Arriva la decisione del giocatore circa il suo futuro.

Importanti valutazioni, come più volte sottolineato, andranno certamente condotte in casa Roma su plurimi fronti. Come tanti altri club, infatti, anche quello giallorosso si trova adesso in una fase a dir poco importante per il proprio futuro, alla luce dei tanti cambiamenti che potrebbero essere generati dalle scelte di Tiago Pinto e colleghi, oltre che ovviamente dai risultati sportivi che arriveranno nelle prossime settimane e avranno un certo peso ai fini delle valutazioni finali e delle prese di posizione da parte del club.

Quest’ultimo sa di dover andare incontro ad un periodo che potrebbe regalare ancora importanti soddisfazioni ma che, al contempo, costringerà ad affrontare ponderazioni di non poca importanza da tanti punti di vista. Ciò che interessa maggiormente i tifosi della Roma è sicuramente la posizione di José Mourinho, considerato come autentico fattore imprescindibile per la crescita della società e del club. La permanenza di José è tutt’altro che scontata e attualmente si trova a monte di una catena di decisioni e potenziali novità che potrebbero riguardare il prossimo calciomercato.

Calciomercato Roma, Arnautovic resta in Serie A: la decisione sul Milan

Pur essendo ancora abbastanza presto per poter comprendere quali siano i margini di manovra del club, le diverse informazioni e notizie giunte in queste settimane hanno permesso di comprendere come anche quest’anno, ai piani alti di Trigoria, si cercherà di catalizzare un percorso di crescita e miglioramento che ben osservi e rispetti i paletti economici e finanziari di cui tutti sono a conoscenza.

In tale direzione, dunque, sembra prevedibile un modus operandi che permetta di corroborare lo scacchiere, intervenendo sulle defezioni e gli aspetti che non abbiano funzionato felicemente, senza perdere di vista quel mantra della sostenibilità che dovrà fungere da filo rosso anche nel prossimo futuro. In questa direzione, dunque, l’aggiornamento di “La Repubblica” ha un’eco tutt’altro che trascurabile.

Ci riferiamo agli ultimi aggiornamenti emersi sul futuro di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna con un passato all’Inter e finito nel mirino di diverse big della Serie A in questi mesi, Roma compresa. Il felice rendimento in terra felsinea, unitamente ad una “saggezza” che potrebbe rivelarsi importante anche ai fini di esborsi non spropositati, ha attirato in particolar modo anche il Milan, alle prese prossimamente con possibili cambiamenti proprio in attacco.

L’austriaco, stando a quanto si legge, avrebbe scelto il Milan, alla luce del forte anelito di tornare a Milano. I due club sono a lavoro per trovare un’intesa, mentre per Maldini e Massara Arnautovic ha superato addirittura Scamacca, alla luce delle elevate pretese del West Ham.