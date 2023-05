Infortunio UFFICIALE e gara con la Roma a rischio: il comunicato

Infortunio e comunicato ufficiale, ecco quanto tempo starà fuori: Roma in fortissimo dubbio. Gli ultimi aggiornamenti.

Il momento in casa giallorossa non è stato certamente tra i più felici, alla luce dei diversi passi falsi compiuti dalla squadra in seguito alla felice e nobile imposizione contro il Feyenoord in Europa League. Il passaggio del turno a danno degli uomini di Slot ha rappresentato fin qui però la catalisi di una parentesi che, almeno in Serie A, ha visto la Roma dover fare i conti con diversi e importanti infortuni. Basti guardare le scelte di mister Mourinho nelle ultime uscite, certamente viziate da squalifiche e problematiche fisiche che stanno impedendo al mister giallorosso di poter contare su un organico al completo, almeno fino a questo momento.

Al di là della stanchezza palesata dalla squadra contro l’Atalanta, già nel ritorno di Europa League la squadra aveva dovuto gestire le condizioni di Paulo Dybala, sfruttato egregiamente da Mourinho in una fase in cui l’argentino non era al top. Dopo di che, proprio la trasferta a Bergamo, la Joya ha giocato sempre meno, inserendosi nella non breve lista di giocatori in condizioni non proprio felicissime.

Roma, si ferma Bastoni dello Spezia: il comunicato ufficiale

L’abbraccio di Mourinho a Belotti dopo la sfida all’Inter, unitamente ai plurimi forfait capitati tra Monza e Milan, lasciano comprendere non solo la delicatezza del momento ma anche la compattezza e l’unità di un gruppo che sta cercando di non perdere quella coesione che, soprattutto in momenti del genere, potrebbe rappresentare una discriminante fondamentale per salvaguardare quanto di buono raccolto fino a questo momento.

Restando sempre in casa Roma, in particolar modo, non devono sfuggire aggiornamenti slegati dall’infermeria giallorossa ma che potrebbero avere un certo peso ai fini dei prossimi impegni giallorossi. Ci riferiamo alle condizioni di Simone Bastoni, esterno dello Spezia, fermatosi nel riscaldamento prima della sfida alla Cremonese e ad oggi potenzialmente destinato a restare fuori per circa 20 giorni.

Questo il comunicato del club ligure: “Gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Simone Bastoni nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Personalizzato per Zurkowski“.