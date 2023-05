Juventus, provvedimento UFFICIALE: restano fuori

Juventus, dopo le polemiche il provvedimento è ufficiale. Restano fuori per un turno. Sanzione confermata anche per Vlahovic

Il provvedimento è ufficiale. Ed è anche giusto così visto che il tema trattato oltre che delicato deve sensibilizzare tutti. Parliamo in questo caso non di quello che succede nelle aule dei tribunali e che riguarda da vicino la Vecchia Signora, ma di quello che è successo domenica a Bergamo.

Vlahovic, come sappiamo, attaccante serbo dei bianconeri, è stato vittima di insulti razzisti da parte della curva dei bergamaschi. Partita sospesa per qualche minuto anche, e poi anche il gol che ha chiuso il match proprio del centravanti della Juventus. Che si è beccato anche il cartellino giallo sventolato da Doveri qualche istante dopo il match.

Juventus, provvedimento ufficiale: chiusa la curva dell’Atalanta per un turno

Il giudice sportivo ha preso una decisione immediata nei confronti della curva dell’Atalanta: chiusa per un turno dopo i cori razzisti nei confronti di Vlahovic. Insomma, si cerca in qualche modo di mettere un argine a quelli che sono dei cori che con tutto hanno a che fare tranne che col calcio. Ma in tutto questo, viene confermata anche la sanzione all’attaccante della Juventus.

Sì, a differenza di quanto si vociferava, e a differenza di quanto successo con Lukaku, graziato dal presidente Gravina che gli ha tolto la squalifica, il giudice sportivo ha confermato l’ammonizione all’attaccante bianconero che così si prende il primo provvedimento del suo campionato. Adesso ovviamente non sappiamo quelle che saranno le misure che verranno prese nelle prossime ore. Ma quello che vi abbiamo scritto è tutto ufficiale. E non ci si può scappare in nessun modo.