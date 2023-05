Mourinho ‘attaccato‘ su tutti i fronti: “Li ha avallati lui”

Le voci sul futuro di José Mourinho continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Il tecnico portoghese, però, è finito nel mirino della critica. Ecco perché.

José Mourinho e la Roma: un matrimonio che fino a poche settimane fa sembrava poter continuare anche la prossima stagione e che invece potrebbe aver bisogno di qualche chiarimento al termine di una stagione assolutamente logorante, sotto tutti i punti.

L’allenatore portoghese ha messo la posto la compagine giallorossa sempre e comunque in cima alla lista delle sue priorità. Senza se e senza ma. Anche quando la Federazione portoghese ha provato a far saltare il banco con un’offerta importante. Lo Special ha voluto fortemente la Roma e la sta difendendo ad oltranza, contro tutto e contro tutti. Tuttavia spifferi dalla Francia sempre più insistenti stanno continuando ad accostato il portoghese alla panchina della Psg. Del resto l’avventura di Galtier al Psg è ormai giunta al capolinea e i transalpini stanno vagliando soluzioni alternative con cui poter aprire un nuovo ciclo.

Roma, Vierchowod su Mourinho: “Come gestore siamo al top, ma…”

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su Tv PLAY, Pietro Vierchowod ha però criticato la gestione dello Special One, che avrebbe destato qualche perplessità. Sono diversi gli argomenti tirati in ballo da Vierchowod per spiegare le ragioni delle critiche neanche troppo velate rivolte nell’analisi dell’esperienza in giallorosso dello Special One.

Ecco quanto riferito: “Questi giocatori li ha avallati Mourinho, se ha avallato devi anche chiedere di fare ciò che tu vuoi come allenatore. Se gestisci solo lo spogliatoio diventa difficile la cosa, lui forse ha sempre gestito lo spogliatoio perché è andato in grandi squadre, ma forse in società in cui deve costruire ha difficoltà. Come gestore siamo al top, come allenatore non è top.”

Vierchowod ha poi continuato: “Il tipo di gioco che ha scelto la Roma dovrebbe aiutare gli attaccanti, se non hai gioco non arrivano i palloni. Ho visto nel primo tempo fare un solo cross dalla destra, Spinazzola forse è sceso qualche volta in più, ma con poi un solo attaccante da servire in mezzo ai difensori difficile fare qualcosa.”