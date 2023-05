Mourinho “fatto fuori”: clausola pagata e nuovo allenatore

Mourinho “fatto fuori”: da quelle parti hanno deciso. Pagano la clausola e nuovo allenatore ormai scelto. C’è l’intreccio col Leverkusen

Il futuro di Mourinho è ancora tutto da scrivere e, con molta probabilità, si deciderà solamente alla fine di questa stagione. Anzi, con certezza si deciderà solamente a bocce ferme quando, per forza di cose, un confronto con i Friedkin che fino al momento non c’è stato dovrà esserci.

Per il momento nessun segnale da parte della proprietà americana. Tutto tace. E a quanto pare i texani vogliono capire quali saranno i risultati di una squadra che nel corso di questa annata è stata falcidiata dalle assenze per problemi fisici. Infortuni che hanno costretto Mou in diverse occasioni a stravolgere la propria squadra. Insomma, si parlerà ancora di quello che potrà succedere. E come sappiamo, lo Special One, è stato accostato a molti club che sarebbero in procinto di cambiare tecnico alla fine di questa annata. Nelle ultime ore con maggiore insistenza si è parlato del Psg. Ma nei mesi scorsi anche del Real Madrid, visto che Ancelotti potrebbe anche decidere di accettare il corteggiamento del Brasile.

Mourinho “fatto fuori”: Perez sceglie Xabi Alonso

In ogni caso, secondo Defensa Central, il futuro di Mourinho non sarà al Real Madrid. Florentino Perez infatti avrebbe preso una decisione proprio in questi giorni, vedendo quello che è il gioco del Bayer Leverkusen prossimo avversario della Roma in Europa League.

Sì, la scelta sarebbe ricaduta su Alonso, allenatore dei tedeschi, che tanto bene, purtroppo, sta facendo sulla panchina delle Aspirine. Tanto convinto, Perez, che avrebbe anche in mente di pagare la clausola rescissoria dello spagnolo pur di vederlo sedersi sulla panchina dei Blancos. Insomma, dopo tante voci che lo vedevano come uno dei principali candidati, una svolta che brucia le possibilità di un ritorno di Mourinho in Spagna. Almeno così sembra, per ora.