Roma-Bayer, fischia Oliver: quanti rigori contro Mourinho

Roma-Bayer, UFFICIALE l’arbitro: è al debutto con i giallorossi, mentre per tre volte ha diretto i tedeschi. I precedenti

Giovedì sarà una delle partite più importanti della stagione. Anzi, fino a questo momento, di sicuro è il match più importante della squadra di Mourinho. Contro il Bayer Leverkusen va in scena all’Olimpico il primo round di un match che potrebbe regalare dei sogni incredibili ai tifosi della Roma.

Sappiamo bene, inoltre, quanto sarà difficile per la squadra di Mourinho riuscire a battere una squadra che problemi di formazione non ne ha proprio, a differenza di quella giallorossa. Sì, è vero, probabilmente Mou ritroverà Dybala dal primo minuto che sicuramente dentro la rosa è quello in grado di dare la luce dalla trequarti in poi. Ma non ci sarà Smalling, perno difensivo dei capitolini, e sarà a mezzo servizio anche Wijnaldum, un altro che avrebbe potuto are una mano con la sua esperienza. Magari a gara in corso l’olandese un pezzo di partita lo potrebbe giocare ma non sarà ovviamente nelle migliori condizioni. Nel frattempo, comunque, la UEFA ha ufficializzato l’arbitro. A dirigere sarà l’inglese Oliver.

Roma-Bayer, fischia Oliver

Fischietto inglese quindi per il match dell’Olimpico, con Oliver che poche settimane fa ha arbitrato l’Inter in Champions League sul campo del Benfica. Sarà coadiuvato da Stuart Burt e Lee Betts. Il quarto ufficiale sarà Craig Pawson. Il VAR sarà Stuart Attwell mentre l’AVAR sarà Chris Kavanagh.

Per la Roma è il primo incrocio con Oliver: mai infatti il direttore di gara inglese ha fischiato una partita dei giallorossi. Sarà invece la terza partita con il Leverkusen, è il bilancio è totalmente positivo: in tre incroci sono arrivate altrettante vittorie della squadra di Xabi Alonso: la prima nel 2012, in Europa League, contro il Rosenborg; la seconda nel 2019 contro la Lokomotiv Mosca; la terza e ultima contro l’Atletico Madrid. Sì, i tedeschi hanno sempre vinto.

Infine, ci sono i precedenti con Mourinho, visto che Oliver è inglese. E non sono rassicuranti se vogliamo utilizzare un termine: infatti è stato quello che ha decretato più rigori contro lo Special One nel campionato inglese e in qualche occasione Mourinho non gliele ha mandate a dire. Soprattutto nel 2017, quando alla guida del suo United, non s’è visto decretare un rigore che a molti sembrava netto. No, non c’era il Var. Ma alla fine del match le polemiche non sono mancate. Ah, infine, è quello “del bidone dell’immondizia al posto del cuore”, citazione di Buffon dopo un Real Madrid-Juventus.