Roma, il recupero è ufficiale: ci sarà in finale

Roma, il recupero è ufficiale ed è di fondamentale importanza in vista della finale. Ha lavorato con il resto del gruppo

Non c’è solamente la Roma di Mourinho che ancora ha degli obiettivi da raggiungere in questa stagione. C’è anche quella di Alessandro Spugna, la femminile, che dopo aver conquistato in maniera aritmetica il primo scudetto della propria storia, ha ancora 4 partite da affrontare da qui al termine della stagione.

Tre sono di campionato – contro Milan e Juventus in trasferta e in mezzo l’Inter al Tre Fontane – e una è quella più importante arrivati a questo punto, quella che potrebbe consegnare il Triplete dopo la Supercoppa Italiana già conquistata e il tricolore cucito sul petto. La finale di Coppa Italia, sempre contro le bianconere, è in programma il prossimo 4 giugno all’Arechi di Salerno. Sì, proprio dove la Primavera ha conquistato il titolo poche settimane fa contro la Fiorentina.

Roma, Losada torna in gruppo

E dopo tre giorni di riposo concessi alla squadra, oggi la Roma è tornata ad allenarsi al quartier generale del Giulio Onesti in vista dell’impegno di Milano contro le rossonere sabato prossimo. E finalmente, dopo il problema muscolare che l’aveva messa ko più di un mese fa nella sua gara, contro il Barcellona al Camp Nou, è tornata a lavorare con il gruppo anche Losada.

La spagnola quindi cercherà di mettere benzina nelle gambe nelle ultime tre partite di campionato prima di essere completamente a disposizione per la finale di Salerno. Lei, che con la sua rete arrivata in pieno recupero contro il Milan quando i supplementari sembravano scritti, ha mandato in Paradiso il pubblico giallorosso che ha staccato così il pass per quella che è la terza finale di fila in questa manifestazione. Sì, lei se lo meritava eccome di esserci. E ci sarà. Un recupero fondamentale per Spugna.