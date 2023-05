Stadio della Roma, annuncio UFFICIALE di Gualtieri sulla delibera

Stadio della Roma e delibera in Campidoglio: arriva il nuovo e importantissimo passo per il progetto targato Friedkin.

In una fase contraddistinta da tanta incertezza in casa Roma, laddove si sta vivendo con intensità e non meno timore questa parentesi finale di stagione, sono tante le voci e le notizie destinate a catturare in modo veemente l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Se i primi hanno dimostrato grande sostegno, fiducia e compattezza nei confronti del modus operandi di Mourinho, i secondi sono ben consapevoli di essere attesi da settimane durante le quali potrebbero giungere non pochi cambiamenti, anche in base ai risultati ottenuti sul campo in questo rush finale.

Le questioni di grande interesse sono però destinate ad abbracciare anche altri fattori, pressoché slegati dai risultati ottenuti dalla squadra e riguardanti più in generale una visione e un’impostazione societaria che sembra intenzionata a continuare a lavorare su numerosi fronti, ai fini di una crescita in lato senso del club Roma che non può prescindere anche da investimenti e progetti a lungo termine. In particolar modo, proprio su una questione stadio che contraddistingue l’ambiente romano e romanista da non poco tempo.

Sin dall’arrivo dei Friedkin, infatti, anche la nuova proprietà ha palesato non poca attenzione nei confronti di un progetto che garantirebbe non poco lustro alla Capitale tutta, oltre che alla dimensione e alle casse della società. In queste ore, in particolar modo, si attendeva la delibera relativamente al progetto, votata in Campidoglio nel corso di questo pomeriggio.

Stadio della Roma, delibera approvata e annuncio UFFICIALE di Gualtieri

Da qualche minuto, la questione Stadio è divenuta di interesse pubblico, grazie all’approvazione giunta in Aula Giulio Cesare, laddove si è discusso anche del tema della mobilità, circa il quale è stato specificato che il 50% degli spostamenti dovrà essere garantito dal trasporto pubblico, con la realizzazione di aree ciclopedonali e la riqualificazione della metropolitana Quintiliani.

Un passo importante dell’amministrazione Gualtieri per la Roma e per Roma, come emerge anche dalle esternazioni del Sindaco poco dopo la chiosa della seduta dell’Assemblea capitolina. Al termine di quest’ultima, come raccolto in diretta da Tv Play, così il numero uno della città di Roma su una questione di interesse non solo legato al club giallorosso. ““E’ un momento importante di un progetto seguito con grande serietà. Ringrazio la Roma e tutti i consiglieri, anche quelli di opposizione: tutti sono stati protagonisti di un comportamento responsabile. Le prescrizioni inserite nella delibera non stravolgono il progetto dell’impianto, ma sono finalizzate al suo miglioramento. Non ci saranno cubature aggiuntive, bensì infrastrutture al servizio dei cittadini. L’impianto di Pietralata sarà un’opera di assoluta eccellenza che darà lustro alla Capitale”.