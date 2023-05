Tolgono altri punti alla Juve, la nuova classifica dopo la penalizzazione

La classifica della Serie A può essere stravolta a causa della nuova penalizzazione a cui andrà incontro la Juve. Lo scenario.

La Serie A sta per entrare nella fase conclusiva. Alla conclusione del torneo mancano infatti 4 partite e sono diverse le squadre in corsa per un piazzamento in zona Europa. La Roma, ad esempio, al momento è settima a -5 dall’Inter quarta ma la classifica può essere stravolta a causa della nuova penalizzazione a cui rischia di andare incontro la Juventus.

Ieri, infatti, sono state rese note le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni che ha confermato, attraverso un documento composto da 75 pagine, l’impianto accusatorio nei confronti dei bianconeri nell’ambito del caso plusvalenze. Rimarcata, in particolare, “una voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi”. La nuova sentenza della Corte federale d’appello è prevista presumibilmente a fine mese. Intanto, però, è quanto mai certo che la Vecchia Signora andrà incontro ad un’altra sanzione.

La ‘Gazzetta dello Sport’, ad esempio, parla di una possibile decurtazione di 9 punti. Una mazzata per Massimiliano Allegri che, nel caso, scivolerebbe alle spalle dell’Atalanta e della Roma. Fuori, quindi, non soltanto dalle zone nobili della classifica che valgono un posto in Champions ma anche dall’Europa League. Il club, dal canto suo, continua a ritenersi innocente e proverà a difendersi in tutte le sedi competenti. A complicare ulteriormente il quadro, però, è l’altro filone legato all’inchiesta “Prisma” ovvero quello relativo alla cosiddetta manovra stipendi.

Roma, Juve rischia l’esclusione dalle Coppe

L’idea attualmente al vaglio della società, scrive la rosea, è quella di proporre un patteggiamento e pagare così una maxi multa in modo tale da chiudere la vicenda ed evitare un intervento da parte della Uefa. Ulteriori colpi di scena, stando così le cose, sono quindi dietro l’angolo.

Tutto è ancora possibile con la Roma che, in questo finale di stagione, dovrà cercare di limitare al massimo gli scivoloni per continuare a cullare il sogno di conquistare il pass valevole per la prossima edizione della Champions League. L’umore nell’ambiente, alla luce del grande gelo tra José Mourinho (molto vicino al Paris Saint Germain) e i Friedkin, non è dei migliori ma adesso servirà unità di intenti per chiudere al meglio l’anno. Poi, per parlare di futuro e di una eventuale separazione, ci sarà tempo più avanti.