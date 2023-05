Bologna-Roma, Mourinho subito accontentato: ufficiale l’arbitro

Bologna-Roma, hanno accontentato subito Mourinho: ufficiale l’arbitro per il match del prossimo fine settimana

Lo aveva nominato dopo la partita contro il Monza. Lo aveva nominato prendendolo come esempio per quello che riesce a dare in campo, nonostante il rapporto non è che sia dei più sereni. E il designatore arbitrale ha deciso di accontentare in maniera immediata José Mourinho.

Per la gara di Bologna, che arriva in mezzo al doppio appuntamento contro il Bayer Leverkusen per l’Europa League, a fischiare infatti è stato designato Orsato. Ieri, il direttore di gara italiano, era a Madrid come quarto ufficiale nella semifinale tra il Real e il Manchester City. Ed ha anche avuto il suo bel da fare per cercare di calmare gli animi, soprattutto quello di Ancelotti, che anche nel post match ha parlato di un arbitro non del tutto concentrato. Insomma, ha lavorato nonostante non fosse in mezzo al campo.

Bologna-Roma, arbitra Orsato

Quindi, arbitra Orsato, che sarà coadiuvato nel suo lavoro dagli assistenti che sono Meli e Alassio. Il quarto uomo invece è Volpi, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Come Avar invece è stato scelto Di Martino.

Insomma, Mourinho accontentato dai vertici dell’Aia in un match che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per la Roma soprattutto per quelle che potrebbero essere le scelte sulla Juventus, che ancora sub iudice, e che potrebbe vedersi affibbiare una penalizzazione da qui alla fine della stagione che la potrebbe escludere dalle Coppe. Ecco perché il match in terra emiliana – in programma domenica pomeriggio con fischio d’inizio alle 18 – ha un valoro particolare. Il Bologna non ha nulla da chiedere al proprio campionato ma sicuramente non farà di certo da vittima sacrificale. Inoltre si parla anche di un possibile interesse giallorosso nei confronti di Thiago Motta, soprattutto se Mourinho dovesse salutare alla fine della stagione. E l’ex centrocampista della nazionale non vorrà fare brutta figura. Sarà una partita difficile. Infine, l’ultimo precedente di Orsato è di poche settimane fa all’Olimpico: 1-1 contro il Milan.