Calciomercato Roma, addio deciso e prezzo fissato: erano all’Olimpico

Calciomercato Roma, addio deciso e prezzo fissato: gli scout erano anche all’Olimpico nell’ultimo match di campionato contro l’Inter

Si conosce già la cifra che la Roma dovrà incassare la prossima estate dalle cessioni. Più o meno, a Tiago Pinto, per mettere i conti a posto, serviranno 60milioni di euro. E il portoghese spera di raggiungerli magari cedendo solamente due big. Oppure uno, e tanti ragazzi di belle speranze che possano avvicinare quella cifra.

Ora, senza nemmeno stare qui a girarci intorno, uno dei sacrificati sarà sicuramente Ibanez. Oltre ad aver mercato – anche importante – il difensore ha commesso troppi errori e in partite troppo importanti per rimanere in maglia giallorossa. La pazienza sembra essere davvero finita in casa giallorossa dopo i pasticci nei derby e anche nella gara di sabato scorso contro l’Inter, quando nel momento di massima pressione della Roma, con un passaggio sbagliato ha permesso a Lautaro Martinez di aprire la porta a Lukaku. Rete del due a zero e partita chiusa.

Calciomercato Roma, in tre su Ibanez

E anche nella gara contro l’Inter, almeno per quanto riportato da Repubblica, c’erano all’Olimpico degli osservatori che stavano prendendo delle informazioni su Ibanez. Noto l’interesse dell’Atletico Madrid in Spagna, sul difensore ci sono anche Tottenham e Newcastle in Premier League. E, a quanto pare, tutte e tre i club erano dentro lo stadio con i propri osservatori proprio durante il match contro i nerazzurri.

Probabilmente l’errore ha fatto pensare anche loro. Ma non è per questo che Pinto ha perso le speranze di cederlo. Ormai infatti di dubbi sul suo sacrificio non ce ne stanno proprio e anche il prezzo del cartellino è stato fissato: non meno di 30milioni di euro per il difensore. Tanti soldi che i giallorossi vogliono incassare alla fine dell’anno e poi trovare un sostituto all’altezza della situazione. L’asta, insomma, è aperta. Senza dimenticare, infine, che tra quelli sacrificabili ci potrebbe essere anche Abraham, un altro che in Premier League ha sicuramente degli estimatori.