Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sul rinnovo: “Al momento non è importante quello che farò”. Ecco le sue parole

Il suo nome è stato accostato alla Roma negli ultimi mesi. Non solo perché potrebbe essere un colpo a parametro zero, ma anche per via della questione Spinazzola, un elemento che potrebbe, dopo una stagione di certo non esaltante, salutare Trigoria alla fine della stagione.

Fino al momento erano arrivate solamente delle indiscrezioni e niente di più. Si è parlato solamente di possibili club interessati al giocatore – e sono molti anche in Italia – ma di cose concrete, o di annunci ufficiali nulla. Ma adesso è stato proprio Grimaldo, esterno sinistro del Benfica in scadenza, a parlare ai canali ufficiali del club svelando quello che al momento è il suo pensiero. Un pensiero che lascia le porte aperte a qualunque decisione. Anche se, arrivato a questo punto della stagione, e vedendo che un accordo non è stato trovato, allora appare difficile pensare che lo stesso possa mettere nero su bianco.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Grimaldo

“Rinnovo? È una decisione complicata, non è facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché in realtà ho trascorso tutti gli anni della mia carriera qui. Sia i momenti brutti che quelli belli li ha passati con questa maglia. Ma adesso dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l’importante è vincere il campionato. Dire se resto o no non è sicuramente importante quanto la squadra che vince il campionato”.

Insomma, Grimaldo, ha sviato il discorso. Un ulteriore segnale di un possibile – e, a quanto punto, ci spingeremmo verso il probabile – addio. Il giocatore, come detto, in Italia non interessa solamente alla Roma ma anche la Juve ci ha pensato in alcuni momenti. Così come si è parlato di Inter e anche di Milan. Inoltre, pure il Galatasaray in Turchia lo ha messo sotto la lente d’ingrandimento.