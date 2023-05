Calciomercato Roma, salta la firma: Pinto non crede ai suoi occhi

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano indiscrezioni importanti che potrebbero rappresentare un’occasione intrigante per i giallorossi. Le ultime.

La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata ufficialmente, ma la Roma sta già lavorando sottotraccia per non farsi trovare impreparata. Sono diverse le tracce che i giallorossi stanno monitorando con estrema attenzione per puntellare determinate zone del campo.

I fari di Tiago Pinto – che ha già avuto modo di scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti – sono accesi soprattutto in mediana e in centrocampo, dove potrebbero materializzarsi scenari golosi. Del resto la Roma ha già mosso passi concreti sia per N’Dicka che per Aouar ma allo stesso tempo sta vagliando anche altre piste. Alla luce della tipologia di innesti messi a segno nelle ultime sessioni di negoziazioni, ecco che potenziali affari low cost dovrebbero ritornare prepotentemente in auge. E chissà che la Roma non possa ritornare a pescare in Premier League, fonte alla quale ha sovente attinto per perfezionare gli ultimi affari.

Calciomercato Roma, Lerma-Bournemouth: offerte di rinnovo rispedite al mittente

Uno dei profili per i quali sono stati effettuati sondaggi esplorativi è quello di Jefferson Lerma, centrocampista colombiano in forza al Bournemouth, con il contratto in scadenza nel 2023. La Roma ha cominciato a raccogliere informazioni per capire eventuali margini di manovra. A tal proposito, impossibile non menzionare le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da Football Insider, infatti, Lerma avrebbe già rifiutato diverse offerte di rinnovo contrattuale messe sul piatto dal Bournemouth, che potrebbe tentare il tutto per tutto con una nuova proposta, l’ultima. Nel corso delle prossime settimane si proverà a trovare la quadra definitiva. Il Bournemouth vorrebbe premiare con un rinnovo uno dei calciatori cardine della risalita dei Cherries, che ha impreziosito la sua stagione con 5 reti all’attivo. Mediano poliedrico, in grado di ricoprire diversi ruoli del centrocampo, Lerma all’occorrenza può giocare anche in difesa, da adattato. L’ex Levante, per adesso, ha rifiutato tutte le offerte di rinnovo, con il Bournemouth che sarà chiamato a lavorare ai fianchi per riuscire a trovare il bandolo della matassa.