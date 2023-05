Penalizzazione Juventus, corsa Champions stravolta: c’è la nuova data

In questi mesi la Juventus sta passando un momento negativo dal punto di vista burocratico, con la Procura che sta indagando

Il 2023 della Juventus non è stato dei migliori, con al società nel mirino della Procura e degli inquirenti, che hanno cercato di fare chiarezza su alcuni movimenti sospetti. Prima dell’inizio dell’anno, infatti, il Consiglio di Amministrazione del club bianconero si è dimesso in blocco scatenando grande stupore. Nessuno si aspettava una mossa simile, con Agnelli, Nedved e Arrivabene che hanno abbandonato la squadra in fretta e furia.

La Procura di Torino ha dato vita a delle indagini per fare luce sui conti del club e sulle plusvalenze fittizie che sono tate attuate prima del periodo Covid. In quegli anni, infatti, il club ha dichiarato delle entrate fittizie in modo da poter agire più liberamente sul mercato. Per questo motivo inizialmente, la Juventus era stata penalizzata con il taglio di 15 punti in classifica. Il 19 aprile, poi, c’è stata una nuova sentenza che, invece, ha riconsegnato il bottino ai bianconeri, con la decisione finale che è slittata ancora.

Tifosi e dirigenti, quindi aspettano di conoscere le sorti del club, che ha scatenato una serie di polemiche in Serie A. In molti, infatti, hanno protestato per l’accaduto, puntando il dito contro i torinesi che sono al centro anche di un’altra inchiesta della Procura, che però riguarda la manovra stipendi del periodo Covid.

Mazzata Juventus, decisa la nuova data della sentenza

Ora la Corte di Appello si è pronunciata nuovamente e ha annunciato una nuova data di questa telenovela che dura da parecchi mesi ormai. Una nuova puntata è in arrivo in meno di due settimane e potrebbe essere decisiva per le sorti del club e della classifica che ha subito diversi cambiamenti.

Come riporta l’Ansa, il 22 maggio ci sarà la nuova udienza per la rivalutazione della sanzione alla Juventus per il caso plusvalenze. Nei giorni scorsi, il Collegio di Garanzia del Coni ha reso noti i motivi che hanno portato alla decisione di rinviare ancora la decisione della Corte federale d’Appello. L’impianto accusatorio resta solido e sulla base di queste motivazioni è lecito aspettarsi una nuova penalizzazione che sarà afflittiva e quindi potrà essere di 9 punti come chiedeva Chinè.