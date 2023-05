Mourinho al PSG, nome decisivo per l’addio: “Non è stato all’altezza”

Addio Mourinho e futuro al PSG: arriva l’annuncio che spiega tutto. Ecco come è possibile.

Sono e saranno giornate molto intense in casa Roma, alla luce delle diverse questioni che bisognerà affrontare ai piani alti di Trigoria a stagione conclusa, non prima però di aver raccolto responsi e sentenze su un presente che risulta determinante per l’immediato futuro e che attualmente impedisce di poter comprendere quale sorte spetti a Mourinho e ai suoi uomini.

Questi ultimi, proprio come José, sono concentrati unicamente su questioni di campo che, come detto, non poco impatto potrebbero avere da plurimi punti di vista, alla luce della viva lotta in Champions e di un percorso in Europa che può ancora regalare soddisfazioni, seppur con la consapevolezza delle difficoltà che si potranno incontrare lungo un cammino che attualmente frappone sull’iter giallorosso l’ostacolo chiamato Bayer Leverkusen.

Proprio sulla gara di domani, il tecnico della Roma ha elargito preziose informazioni, relativamente alle condizioni dei diversi infortunati e distinguendosi per qualche battuta su un futuro che sembra preoccupare non poco il mondo Roma, profondamente ancorato e legato ad un condottiero dall’innegabile valore ed esperienza.

Mourinho, addio Roma e futuro al PSG: “Con lui tutto è possibile”

Proprio sul possibile addio alla Roma, lo Special One si è esposto in modo emblematico nella conferenza in programma quest’oggi, alla vigilia di quelli che potrebbero essere, almeno fino a questo momento, i novanta minuti più importanti di tutta la stagione.

“Non ho parlato con nessuno”, questo il succo più importante della presa di posizione del tecnico, da tempo finito al centro di intrighi e corteggiamenti che in queste ultime settimane hanno riguardato soprattutto il PSG. Proprio su un possibile approdo in Francia, circa il quale si parla e discute da non poche settimane, sono giunte in queste ore preziose informazioni da Daniele Lo Monaco, espressosi con chiarezza ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it. L’ex dirigente ha così commentato il percorso della Roma fino a questo momento.

“Dalla Roma mi aspettavo qualcosa in più, l’organico è di buon livello e il campionato non è stato all’altezza. Mourinho-PSG? Con Mendes alle spalle può succedere di tutto”.