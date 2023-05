Calciomercato Roma, occhiolino e futuro da Mourinho: “Sarebbe bello”

Calciomercato Roma, annuncio e occhiolino a Mourinho per un futuro sotto la sua egida: “Sarebbe bello”.

Ci sono giocatori in grado di fare la differenza ma anche tanti allenatori il cui peso e impatto spesso si riflette in una serie di scelte e situazioni di non poco impatto. Se gesti tecnici e qualità possono essere infatti fattori determinanti nel corso delle singole gare, è proprio la saggezza e la capacità gestionale di chi siede in panchina a poter avere un peso e un’ingerenza di non poco conto nel corso dell’intera stagione e non solo.

Lo si è visto in questi anni anche in casa Roma, laddove anche in momenti di grande difficoltà e delicatezza, la presenza di José Mourinho ha permesso di garantire unità e coesione alla squadra e, soprattutto, ad una piazza che in tante altre situazioni del passato aveva dimostrato una tendenza allo sgretolamento abbastanza evidente. L’abbraccio sotto la Curva Sud dopo lo scacco con l’Inter, unitamente alla compattezza palesata in una fase finale di stagione importante ma falcidiata dagli infortuni hanno per l’ennesima volta restituito la grandezza di un personaggio come José.

Calciomercato Roma, Lopes e l’occhiolino a Mourinho: “Sarebbe bello”

Al netto di opinabili posizioni nate spesso nei suoi riguardi nonché di critiche e osservazioni su un modus operandi che lo ha spesso portato al centro dell’attenzione, Mourinho continua a vantare un’importanza e una centralità che, nonostante le difficoltà attuali, non lo hanno visto perdere quella funzione di faro protettore, fondamentale per una piazza delicata come quella capitolina.

Lo spessore di personaggi del genere, poi, emerge anche dalle ingerenze ai fini del calciomercato e delle scelte societarie, in nome di una carriera e di una conoscenza calcistica che rende personaggi come Mourinho in grado di ricoprire in modo olistico il ruolo di allenatore, affrontandolo con competenze e qualità tipiche di chi sappia essere anche manager. L’elenco dei giocatori arrivati nella Capitale anche grazie alla sua presenza risulterebbe pleonastico ma, restando in tale ambito, le dichiarazioni riportate a Calciomercato.com ben aiutano a comprendere il peso di una presenza come quella del portoghese.

Ci riferiamo alle parole spese da Marcos Rony Lopes, esterno classe ’95 considerato fino a qualche anno fa tra i talenti più promettenti del calcio europeo. Nato in Brasile ma trasferitosi subito in Portogallo, si sta distinguendo per una più che felice stagione al Troyes. Sull’allenatore della Roma, questa la sua posizione: “Non ho mai incontrato Mourinho ma ammiro il suo lavoro e la sua storia in questo sport. Mi piace per tanti aspetti ma anche perché è portoghese: lavorare con lui significherebbe allenarsi e giocare con uno dei migliori allenatori al mondo. Sarebbe bello“.