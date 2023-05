Calciomercato Roma, Pinto ha detto sì: 46 milioni per Abraham

Calciomercato Roma, addio e gran ritorno Abraham. Prezzo fissato e nuova decisione presa.

Il futuro del bomber giallorosso è certamente annoverabile tra le non poche questioni con le quali Tiago Pinto e colleghi dovranno fare i conti nelle prossime settimane, al termine di una stagione che ha ancora tanto da offrire e dai cui responsi ci saranno importanti ed evidenti ingerenze relativamente alla programmazione societaria e non solo. Come sovente evidenziato, però, mantenere alta la concentrazione sul presente rappresenta ad oggi una discriminante fondamentale, ai fini di quello che dovrà essere l’apparecchiamento a nuove operazioni che fungano da catalisi ad una nuova stagione.

Se quest’ultima sarà con Mourinho in panchina oppure no è ancora da chiarire. Altrettanto necessitanti di disambiguazioni, poi, anche le posizioni del club rispetto a situazioni contrattuali nonché possibili cessioni di giocatori non considerati all’altezza o, comunque, ritenuti sacrificabili in base a valutazioni di natura tecnica ed economica. Come ogni estate, infatti, anche nel prossimo trimestre estivo la Roma sembra destinata ad andare incontro a importanti cambiamenti, grazie a nuovi approdi ma anche intelligenti e ben calibrate cessioni.

Calciomercato Roma, Abraham tra Serie A e Premier League: prezzo fissato

Da questo punto di vista, giungono dall’Inghilterra fondamentali informazioni legate al futuro di uno dei giocatori in grado di generare grandi discussioni in casa Roma da non poco tempo. Ci riferiamo al dapprima citato Tammy Abraham, fin qui distintosi per una stagione ben lungi dalle aspettative e tutt’altro che in linea con i presupposti e le speranze di inizio campionato.

Una cessione dell’ex Chelsea, dunque, è preventivabile, soprattutto alla luce di un incasso che potrebbe derivarne. Seppur con la consapevolezza di non poter registrare introiti attestantisi sul valore di una clausola accordata col Chelsea quasi due anni fa, la Roma crede che l’addio al suo numero 9 possa fruttare poco meno di 50 milioni di euro.

Il The Mirror, infatti, parla di una Roma intenzionata a vendere Tammy per circa 40 milioni di sterline, seppur con la consapevolezza che un ritorno al Chelsea risulti difficile. In salita, come riferiscono, anche la strada che porta all’Aston Villa, alla luce del grande rendimento di Ollie Watkins. Stando a quanto si legge, però, la Roma continua a credere di poter cedere il suo attaccante in Premier League, soprattutto tenendo in considerazione una situazione contrattuale e un prezzo che rendono un’ipotetica cessione in Serie A scenario difficile.