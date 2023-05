Caos plusvalenze in Serie A: “Coinvolte altre squadre”

Nuovo fulmine a ciel sereno: l’annuncio che fa tremare nuovamente la Serie A sul fronte legato alle plusvalenze. Presa di posizione ufficiale.

A calamitare l’attenzione mediatica in queste ultime settimane, oltre al calcio giocato, sono anche le vicende extra-campo riguardanti il tema plusvalenze. Il processo ai danni della Juventus contribuirà a riscrivere in maniera forse decisiva una corsa Champions che non aveva mai vissuto così tante incognite.

L’ufficializzazione delle motivazioni del verdetto del Collegio di Garanzia del Coni è stata una vera mazzata per la “Vecchia Signora”, dal momento che è stato chiamato in causa nuovamente l’articolo 4. Motivo per il quale la Procura Federale il 22 maggio dovrebbe avanzare una richiesta definitiva di penalizzazione più morbida rispetto ai 15 punti inizialmente sottratti alla Juventus, ma comunque corposa. A maggior ragione se la pena a carico dei bianconeri dovrà essere afflittiva. Uno scenario comunque da monitorare con attenzione, anche perché potenzialmente correlato con la vicenda legata alla manovra stipendi, che riguarda sempre la Juve. Nei giorni scorsi erano circolate voci riguardanti un possibile patteggiamento del club bianconero, che però per chiudere la partita plusvalenze potrebbe anche rivolgersi al TAR.

Rebus Plusvalenze, Carnevali a sorpresa: “Potrebbero essere coinvolte altre società”

Un nodo ancora tutto da sciogliere e che potrebbe ulteriormente arricchirsi. Intervistato da “Il Foglio Sportivo a San Siro”, tra i temi affrontati dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali quello concernente la questione plusvalenze si è preso inevitabilmente le luci della ribalta.

Intervento a gamba tesa sull’argomento, Carnevali ha infatti ammesso: “Plusvalenze? Di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno ancora di più. Parlare di calcio in questa giornata dà una visibilità importante. Noi non siamo preoccupati, penso che la Procura Federale farà il suo percorso.” Una risposta alle voci che avevano inserito il Sassuolo nella lista dei club con cui la Juve avrebbe intessuto partnership sospette, ma anche un avviso ai naviganti. Il tormentone plusvalenze potrebbe non essere terminato qui: ai posteri l’ardua sentenza.