Colpo di scena Roma: Pinto si fionda sul nuovo Szczesny

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti dalla Polonia: anche i giallorossi avrebbero cominciato a caldeggiarne l’acquisto. Ecco di chi stiamo parlando.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Bayer Leverkusen, match valevole per la gara d’andata delle semifinali di Europa League. Appuntamento al quale i giallorossi si presentano con la volontà di giocarsi le proprie chances in un finale di stagione che si preannuncia da cuori forti.

Sono tanti gli impegni in rapida successione che vedranno protagonista la compagine di Mourinho. Oltre al campo, però, occhio ai possibili sviluppi in sede di calciomercato. Tiago Pinto, infatti, è già al lavoro per provare a puntellare l’organico in quei settori del campo che meritano inevitabilmente dei rinforzi. Oltre al centrocampo e alla difesa, nella lista delle priorità in casa Roma c’è anche l’acquisto di un estremo difensore. Il possibile restyling tra i pali, infatti, ha già portato Tiago Pinto a sondare diverse situazioni intriganti: il nome di Vicario, sotto questo punto di vista, è quello che maggiormente stuzzica gli uomini mercato della Roma. Tuttavia l’estremo difensore dell’Empoli, che piace anche ad Inter e Juventus, piace anche ad altri club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, dalla Polonia: sondaggi per Tobiasz

Ecco perché spifferi dalla Polonia hanno accostato per la prima volta alla Roma l’estremo difensore del Legia Varsavia Kasper Tobiasz, portiere polacco classe ‘2002 che si è messo in luce a suon di prestazioni importanti nel suo club di appartenenza. L’ex Stomil Olsztyn – secondo quanto riferito da meczyki.pl – avrebbe calamitato0 l’interesse di diversi club. Già nel giro della Nazionale polacca, Tobiaz sarebbe dunque entrato in orbita Roma, con i giallorossi che avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Legato al Legia Varsavia da un contratto in scadenza nel 2026, Tobiasz ha una valutazione di poco inferiore ai 5 milioni di euro. Il suo valore di mercato, comunque, ha subito una drastica ascesa in concomitanza delle buone prove offerte in una stagione nella quale il giovane portiere polacco – che in patria in molti paragonano a Szczesny – ha tenuto la porta inviolata in molte circostanze. Con 26 partite all’attivo, infatti, Tobiasz ha subito soltanto 29 reti. Bravo tra i pali e con una discreta abilità nel far ripartire l’azione da dietro, il millenial potrebbe quindi rappresentare un’occasione interessante per la Roma. I capitolini, però, non hanno ancora affondato il colpo almeno per adesso. Staremo a vedere cosa succederà.