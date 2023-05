Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen: la decisione su Dybala

Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Mourinho e di Xabi Alonso in vista del match di stasera all’Olimpico. La decisione su Dybala

Tra poco la Roma scende in campo contro il Bayer Leverkusen. Manca davvero poco. E ovviamente adesso è il momento di capire quali sono state le scelte di Mourinho e di Xabi Alonso. E soprattutto capire le scelte dello Special One soprattutto su Dybala.

Ieri in conferenza stampa il tecnico della Roma non ha dato nessuna certezza né in un caso né nell’altro. Sicuramente è stata una decisione presa all’ultimo minuto: lo staff tecnico si è preso tutto il tempo a disposizione per decidere, prima di fare la mossa ufficiale. Bene, adesso andiamo a vedere, appunto, quella che è stata la scelta dell’allenatore portoghese in merito alla Joya, che può davvero decidere le sorti di qualunque match giocato dalla Roma.

Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen, le scelte di Mourinho

Mourinho ha deciso, quindi, in questo modo. Dybala in panchina, almeno inizialmente. Così come Wijnaldum. Doppio attaccante per la Roma questa sera, con Belotti e Abraham che giocheranno quindi lì, sulla prima linea, per quello che sarà un 3-5-2 puro. Pellegrini infatti agirà in mezzo al campo, insieme a Bove e Matic.

Confermata anche la presenza di Cristante in mezzo alla difesa. Con Mancini da un lato e Ibanez dall’altro a completare il reparto. Celik e Spinazzola, invece, saranno gli esterni, con Zalewki che almeno inizialmente partirà dalla panchina. Scelte fatte. E anche ufficiali.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Kossonou; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapie; Diaby, Adli, Hozlek.