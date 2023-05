Il ritorno di Conte in Serie A, fugato ogni dubbio: ribaltone ufficiale

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco: l’ex tecnico del Tottenham è stato accostato a diversi club di Serie A. L’annuncio di chi lo conosce bene.

Non c’è un giorno in cui Antonio Conte non venga accostato a una panchina di Serie A. Del resto il potere magnetico che continua ad esercitare l’ex allenatore del Tottenham è ancora forte. A distanza di settimane dall’ufficializzazione della rescissione consensuale con gli Spurs, però, i dubbi sul suo futuro non sono stati ancora fugati.

Del resto il tecnico salentino non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi e soppeserà le varie offerte che eventualmente riceverà da qui ai prossimi mesi. Accostato anche alla Roma, Conte farebbe gola alla Juventus nel caso in cui si dovesse provvedere ad un nuovo restyling sulla panchina bianconera. Ipotesi, comunque, dalla non semplice realizzabilità anche perché Allegri è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto per altri due anni, a circa 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Il Conte back, sognato da alcuni tifosi della Juve e deprecato da altri, resta comunque una possibile traccia da monitorare con attenzione nelle prossime ore di calciomercato, che si preannuncia assolutamente torride.

Conte alla Juventus, Angelo Alessio svela: “Voci non veriterie

Intervistato ai microfoni di Tag24.it, sull’argomento si è espresso anche Angelo Alessio, ex collaboratore di Conte proprio negli anni dell’esperienza del tecnico salentino sulla panchina della Juve. Ecco le sue parole: “Ritorno alla Juventus? E chi non vorrebbe? Scherzi a parte, la Juve ha in panchina Allegri che è un grande allenatore e questa sera si gioca la semifinale di E

uropa League con il Siviglia. Ogni accostamento di Conte alla Juve non è veritiero.“

Alessio ha poi risposto anche ad altre domande: “Quale potrà essere la nuova panchina di Conte? In Italia o all’estero? Il futuro di Antonio lo decide Antonio. Lui è lo stesso di sempre: farà le sue valutazioni e non entro nel merito delle sue scelte.”

Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che anche la Roma, nel caso in cui dovesse maturato l’addio di José Mourinho, potrebbe seriamente entrare nell’ordine di idee di capire la fattibilità dell’operazione Conte.