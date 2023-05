Penalizzazione e nuova classifica, sentenza ufficiale: la Procura ha deciso

Nuova penalizzazione e decisione arrivata: si è da poco conclusa l’udienza che ha confermato quanto emerso nel corso di questi ultimi giorni.

Al netto della grande e trepidante attesa per la sfida di Europa League, in questi giorni stiamo assistendo ad un corpo importante di eventi che non poca ingerenza sono destinati ad avere anche ai fini del futuro cammino di numerose squadre, Roma inclusa. La squadra di Mourinho, ad oggi, è unicamente concentrata sui prossimi impegni, consapevole del grande impatto che essi avranno ai fini di valutazioni e responsi di fine anno.

Come più volte sottolineato, però, in questo campionato si sta assistendo ad una massiccia serie di situazioni che, oltre che generare grande attenzione e consequenziali polemiche, parrebbe destinata ad avere decisive ingerenze anche ai fini di piazzamenti e decisioni prossime in termini di mercato e scelte societarie. Da questo punto di vista, il caso Juventus è sicuramente tra i più emblematici, alla luce di una serie di incertezze che si sono abbattute sul mondo bianconero e che, ancora tutt’oggi, impediscono di comprendere quale possa essere la decisione finale su una questione giudiziaria che impatterà con veemenza anche nella lotta Champions che coinvolge anche la stessa Roma.

Penalizzazione Reggina, ridati due punti agli amaranto

Al netto dell’importanza di quanto stia accadendo in Serie A con la Vecchia Signora, ricopertasi a detta di Allegri di una vera e propria corazza per fronteggiare in modo serio e importante oscillazioni di giudizio e attese estenuanti, tante altre questioni hanno toccato il mondo calcistico italiano nel recente passato.

Particolare attenzione, in queste settimane, ha destato il caso Reggina, al centro dell’odierna udienza della Corte Federale di Appello, durante la quale sono stati accorpti entrambi i deferimenti legati alla posizione del club amaranto, passibile di una penalizzazione di meno tre e meno quattro punti. In queste ore sembrerebbe emergere una direzione ben precisa e importante, in seguito alla richiesta della Procura Federale e del dottor Scarpa che sembrerebbero aver chiesto la conferma dei sette punti di penalizzazione al club calabrese.

E, dopo la richiesta, è arrivata anche la conferma, anzi, il ribaltone: alla Reggina sono stati restituiti due punti dei sette, quindi la penalizzazione è in totale di cinque punti nei confronti degli amaranto dello Stretto. In questo modo la squadra di Pippo Inzaghi torna in zona playoff, alle spalle del Palermo e davanti al Pisa all’ottavo posto.