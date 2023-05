Probabili formazioni Roma-Bayer, doppia sorpresa Mourinho

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen: queste le possibili scelte di Mourinho e Xabi Alonso per la delicatissima gara di Europa League.

Manca sempre meno al fischio di inizio di una gara certamente sentitissima da entrambi i lati, alla luce della più che elevata posta in palio che, nel giro di circa sette giorni, decreterà la prima delle due finaliste che incontreranno una tra Juventus e Siviglia alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 31 maggio. Non si tratterà certamente di un incontro semplice, alla luce del valore dell’avversario nonché delle plurime defezioni con le quali Mourinho sta facendo i conti da non poco tempo in una fase di campionato così delicata.

Dopo Roma-Feyenoord, grazie alla quale Dybala e colleghi hanno strappato un pass per il match di quest’oggi, infatti, la squadra giallorossa ha perso pezzi importanti, per problematiche diverse e, consequenzialmente, per periodi di tempo non sempre simili. La conferenza stampa odierna del tecnico giallorosso ha lasciato intendere come nelle sue speranze ci sia l’idea di poter recuperare diversi elementi fermatisi ai box, in particolar modo Dybala e Wijnaldum.

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen: le scelte di Mourinho e Xabi Alonso

L’argentino ha già disputato uno spezzone di gara con l’Inter ma andrà certamente gestito in vista del doppio impegno e di una serie di problematiche post Atalanta-Roma che al momento, come ammesso dallo stesso Mourinho, non permettono a nessuno di avanzare sbilanciamenti circa margini e possibilità di impiego.

Allo stesso tempo, anche Wijnaldum rappresenterebbe un recupero importante, a circa un mese di distanza dal forfait rimediato proprio al ritorno dei quarti di finale. Sull’altra sponda, Xabi Alonso, reduce dallo scacco interno lo scorso venerdì, sembrerebbe intenzionato a riproporre la collaudata difesa a tre. Queste, dunque, le possibili scelte secondo la Gazzetta dello Sport:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Hincapié, Tah, Frimpong; Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. All. Xabi Alonso