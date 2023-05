Roma-Bayer, infortunio ufficiale: salta anche il ritorno

Roma-Bayer, infortunio ufficiale a poche ore dal fischio di inizio della delicatissima gara di Europa League. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Manca sempre meno al fischio di inizio di una delle gare destinate a rappresentare uno degli incontri più importanti fino a questo momento, alla luce dell’elevatissima posta in palio che si cela dietro gli almeno 180 minuti contro i tedeschi allenati da Xabi Alonso. Al di là del fascinoso incrocio tra Mourinho e lo storico ormai ex giocatore, già la sfida di andata presenta una serie importantissima di ingredienti di non poca importanza e fascino.

Il fischio di inizio è previsto alle ore 21 e sarà preceduto sicuramente da nuove discussioni e importanti attese circa le scelte dei tedeschi nonché, soprattutto, dello stesso Mourinho, da tempo consapevole di dover fare i conti con un organico parzialmente decimato a causa dei recenti infortuni che non poco impatto hanno fino a questo momento avuto in termini di spese energiche e mentali tra le fila giallorosse.

Fondamentale, dunque, una gestione e un equilibrio che ben permetta di affrontare uno spezzone finale di stagione importantissimo anche per i responsi in Serie A, in attesa e speranza di presti e tempestivi rientri da parte di El Shaarawy e colleghi già a partire dalle prossime settimane.

Infortunio UFFICIALE prima di Roma-Bayer: forfait importante per Xabi Alonso

Proprio da questo punto di vista, sono arrivati in questi minuti aggiornamenti di grandissima importanza, legati ad una situazione in infermeria che non riguarda la Roma ma che certamente tange il mondo giallorosso. Questo alla luce del comunicato ufficiale redatto dal Bayer Leverkusen questo pomeriggio, a pohe ore dal fischio di inizio della gara.

Le Aspirine hanno infatti annunciato sui propri canali l’indisponibilità di Karim Bellarabi, costretto al forfait da uno strappo muscolare rimediato nell’allenamento di ieri, in occasione della vigilia della delicata gara odierna. “Il Bayer 04 Leverkusen, club della Bundesliga, dovrà fare a meno di Karim Bellarabi per il resto della stagione. L’attaccante si è strappato una fibra muscolare alla coscia sinistra nell’ultimo allenamento di ieri, subito prima della partenza per le semifinali di Europa League in casa della Roma“.