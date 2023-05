Roma-Bayer, l’avversario provoca: “Mourinho ci prova sempre”

Roma, annuncio ufficiale prima della sfida al Leverkusen. Nuovamente coinvolto José Mourinho.

Manca sempre meno ad una delle gare più importanti della stagione, almeno fino a questo punto. A poco meno di un mese di distanza dalla vittoria contro il Feyenoord ai quarti di finale, gli uomini di Mourinho si apprestano ad affrontare il non meno delicato e difficoltoso ostacolo chiamato Bayer Leverkusen, in una coppia di impegni che si esaurirà tra domani e giovedì 18 maggio, dai quali sarà possibile comprendere il nome di una delle due finaliste per l’attesa finale di Budapest.

La gara alle aspirine viene a cadere in un momento non proprio felice in casa Roma, laddove la compattezza e l’unità stanno continuando a fare da contorno ad una fase storica contraddistinta da diversi e importanti passi falsi in campionato nonché da una serie di infortuni che ha fin qui impedito a Josè Mourinho di poter gestire energie e risorse come avrebbe voluto.

Questo soprattutto alla luce della grande vivezza che caratterizza ancora tutt’oggi il cammino della Roma, fin qui ancora potenzialmente in grado di offrire delle opportunità per un piazzamento in Champions, seppur lenite dai diversi passi falsi compiuti contro Inter e Atalanta, oltre che ai beffardi pareggi con Milan e Monza.

Roma-Bayer, annuncio ufficiale: Mourinho ancora nel mirino

Pensare troppo a ciò che è stato rischia però di divenire improduttivo, soprattutto in una parentesi così delicata di questa fase stagionale. Come fatto fino a questo momento, bisognerà essere bravi a ragionare step by step, mantenendo alta la concentrazione sull’Europa League ma senza snobbare l’ultimo poker di impegni che potrebbe avere il sapore di discriminante fondamentale ai fini di un piazzamento in Champions tramite approdo tra le prime quattro.

Restando sul presente, in particolar modo, sono arrivate in queste ore le esternazioni di Robert Andrich, centrocampista del Bayer Leverkusen che si è espresso con una certa chiarezza sulla partita di domani tirando in ballo il ‘solito’ Mourinho e non solo. Questo lo spezzone più importante della sua intervista alla Bild.

“Abbiamo visto le immagini della partita contro il Feyenoord nello spogliatoio dopo la nostra partita a Bruxelles. Mourinho farà qualcosa del genere contro di noi: prova sempre a montare uno show, portando il pubblico dalla sua parte. Ci saranno probabilmente anche delle provocazioni. Ma sono convinto che sarà possibile per noi giocare una buona partita e ottenere un buon risultato in trasferta”.