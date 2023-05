Roma-Bayer Leverkusen, confessione Mourinho: “Per me è dura”

Roma-Bayer Leverkusen, Mourinho a fine partita si confessa: “Per me è dura” ha ammesso lo Special One

Ha parlato ai microfoni di Sky José Mourinho. E ha parlato visibilmente stanco per quella che è stata una partita che la sua squadra, con merito, ha portato a a casa. Ma lui di meriti non se ne prende. “Merito dei ragazzi. Questa mentalità, questa voglia, questa empatia, hanno questo senso della responsabilità di fare tutto per fare felici i tifosi. Abbiamo vissuto grandi momenti ma come oggi dal viaggio da Trigoria, anche ad uno come me con tanti chilometri sulle spalle, questa voglia che arriva ti brucia dentro”.

“Non è stata una partita facile, era molto difficile. Difficile giocare contro di loro, difficile stare concentrati novanta minuti. Difficile, sotto l’aspetto emozionale, i ragazzi sono riusciti a vincere questo primo tempo”.

Roma-Bayer Leverkusen, le parole di Mourinho

Migliore in campo e decisivo Bove. E anche in questo caso lo Special One non si prende nessun merito nella crescita di questo ragazzo: “Penso che ci sia più dei genitori di Bove, della nonna, della famiglia. Ha un’educazione estrema, un professionista che sembra che abbia 30 anni. E ha umiltà, e ha cominciato dall’anno scorso giocando a cinque minuti dalla fine e adesso entra a venti, a trenta. Io ho solo fatto il mio lavoro. Non conosco personalmente la famiglia, ma vedendolo ha sicuro una famiglia di livello”.

Infine, giustamente, non poteva mancare una domanda su Dybala e Wijnaldum, gli unici cambi dello Special One durante il match. E qui arriva la confessione: “E’ dura per me gestire Dybala e Wijnaldum. La paura che si facciano male, la necessità di averli come opzione. Però menomale. Hanno giocato però ancora non ho parlato con loro. Però non sembrano abbiano problemi. Vediamo se giovedì possono avere più minuti”.