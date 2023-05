Roma-Bayer Leverkusen, infortunio e nervi tesi: ecco quello che è successo

Roma-Bayer Leverkusen, infortunio con cambio obbligato e nervi tesi all’Olimpico. Ecco quello che è successo

Infortunio muscolare. E cambio obbligato. E per una volta non è Mourinho il protagonista, visto che è successo al Bayer Leverkusen. Sì, Xabi Alonso è stato costretto ad un cambio prima della fine del primo tempo. Kossonou non ce la fa, dopo un contrasto con Spinazzola. Cioè, la dinamica diceva questo, ma poi il problema è stato alla coscia destra.

Subito un cambio quindi: e il tecnico spagnolo ha mandato in campo Bakker, abbassando Hincapie sulla linea di difesa a tre. Il difensore, quest’ultimo, nel mirino della Roma in più di un’occasione, era partito come quinto a sinistra. Poi ci sono stati anche un poco di nervi tesi all’Olimpico, dopo che la Roma non ha buttato fuori il pallone nel momento in cui Frimpong era rimasto a terra. Subito dopo la ripresa dell’azione, i giocatori del Leverkusen se la sono presa con Pellegrini. Poi tutto è rientrato.