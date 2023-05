Voti Roma-Bayer 1-0: un verso di Bove, poesia Mourinho

Voti Roma-Bayer Leverkusen, la vittoria del cuore: decide Bove. Nessun insufficiente tra i giallorossi. Una vittoria dello spirito di Mourinho

Si è conclusa da pochi minuti la partita dell’Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen. Un match che la Roma ha vinto uno a zero grazie alla rete di Bove, arrivata nel cuore della ripresa. Una Roma che ha saputo soffrire, una Roma che ha sofferto comunque poco e che ha portato a casa un risultato prezioso in vista del match della prossima settimana in Germania.

La squadra di Mourinho. Cattiva. Concentrata. Attenta dal primo all’ultimo secondo. E come detto la vittoria è giusta. Meritata. Perché l’emergenza azzanna, anzi, non ha mai mollato i giallorossi.

Voti Roma-Bayer Leverkusen

Ecco comunque quelli che sono i nostri giudizi sul match di questa sera. Una Roma agguerrita nel primo tempo, che ha creato la migliore occasione con il colpo di testa di Ibanez. E anche a inizio ripresa è partita col piede giusto. Senza nessun timore reverenziale nonostante le molteplici assenze di Mourinho.

Poi la rete di Bove, che ha iniziato e concluso l’azione trovando in questo modo la sua prima rete europea. Un gol bellissimo, soprattutto per la voglia che un giovanissimo lanciato da Mourinho ci ha messo. Oltre che la cattiveria che serve in queste occasioni. Ci ha creduto Edo, ci ha creduto eccome, e poi ci ha provato qualche istante dopo con una mezza rovesciata dopo una conclusione respinta di Belotti. Senza dubbio lui il migliore in campo.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício 6,5; Mancini 6,5, Cristante 7, Ibañez 7; Çelik 6, Bove 8 (76′ Wijnaldum sv), Matić 7, Pellegrini 7, Spinazzola 7; Belotti 6,5 (76′ Dybala sv), Abraham 6,5. All.: Mourinho 7,5.

Note: Spettatori 63.123. Sold Out numero 31 in stagione per la Roma.