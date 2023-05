Annuncio ufficiale: “È partito”, salta Bologna-Roma

Bologna-Roma: per il match in trasferta in Emilia ci sarà un’altra assenza importantissima, il calciatore non sarà con la squadra

Una notte europea che ha visto i giallorossi uscire trionfanti dalla gara contro il Leverkusen di Xabi Alonso, ma che rischia di compromettere il cammino in campionato della Roma. José Mourinho in questo finale di stagione si ritrova purtroppo con la “coperta corta”, costretto ad utilizzare sempre gli stessi uomini, che stanno cominciando purtroppo ad accusare le fatiche del doppio impegno settimanale.

Proprio nel momento più importante della stagione, quello del dentro o fuori, i giallorossi si trovano con gli uomini contati, chiamati a fare gli straordinari per rimanere aggrappati al quarto posto, che garantirebbe l’accesso diretto alla Champions League, tassello fondamentale nel progetto di crescita in mente dalla società.

La vittoria dell’Europa League porterebbe, oltre alla gloria, la liquidità necessaria per intervenire sul mercato, derivata appunto dall’accesso alla Coppa Campioni addirittura come testa di serie, cosa che spianerebbe la strada verso un’ulteriore qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Purtroppo però la Roma non può permettersi il lusso di fare calcoli, ecco perché nella prossima gara contro il Bologna ci si aspetta di vedere ancora molti dei protagonisti della vittoria contro il Leverkusen. Nel frattempo però arriva l’ufficialità, il calciatore non sarà con la squadra in vista della sfida in programma domenica alle 18:00.

Bologna- Roma, il calciatore salta la gara: arriva l’annuncio ufficiale

La Roma chiamata gli straordinari nella difficile sfida del Dall’Ara contro un Bologna a quota 46 punti, nel gruppo che va dalla Fiorentina ottava al Monza dodicesimo. Senza dubbio un grandissimo campionato quello dei rossoblù, che non hanno mai rischiato di trovarsi in zona retrocessione, complice anche il campionato da dimenticare di Samp e Cremonese.

A due giorni dalla sfida Thiago Motta, manager della formazione emiliana ha parlato in conferenza stampa della situazione infortunati, in particolare di Arnautovic, Sansone e Schouten, in dubbio per la sfida:

“Sansone sta recuperando, Schouten oggi si è allenato bene. Sosa si è allenato bene come sempre. Jhon Lucumi l’ho lasciato andare in Colombia per la nascita di suo figlio, un momento bello e importante. daremo opportunità a chi ha giocato di meno. Chi entrerà farà il suo lavoro molto bene”.

L’ex Inter ha continuato parlando della situazione Arnautovic, al rientro dopo l’infortunio:”L’altro giorno ha giocato 25 minuti.. stanco ma si sta reintegrando nel processo di una squadra che sta giocando, aspettiamo il suo riprendere della forma”. Una rosa non al meglio anche quella dell’italo-brasiliano, nella quale però l’unico sicuro assente pare essere il difensore Jhon Lucumi, che sarà dunque in Colombia per il lieto evento.